Ha seguido inmerso en su arte y, cuando comenzó la pandemia por el nuevo coronavirus, muchos niños de su corregimiento cambiaron su rutina, pues cesaron las clases presenciales y se volcaron a la virtualidad.

Él, al ver la falta de oportunidades en esa zona de Bolívar, quiso hacer algo al respecto a través del arte, de su talento para el carboncillo, para la pintura al óleo, para las artesanías, con ese don innato que muchas personas elogian. Quiso aprovechar el tiempo para formar pequeños artistas.

“Muchos niños y mamás se me acercaron y me dijeron que querían aprender a dibujar como yo. Como este es un pueblo que está tan olvidado, que las personas no tienen cómo salir a adelante, se me acercaron y me pidieron dar las clases, para que los niños no tuvieran mal camino”, explica. “En este momento por acá no ha llegado la pandemia gracias a Dios, estoy dando clases presenciales: son los lunes, miércoles y viernes, de ocho a diez de la mañana. Con el distanciamiento social del caso y con las medidas de protección”, anota el joven, que ha formado una pequeño taller de arte gratis en el patio de su casa.

“Los niños de 8 a 10 años aprenden a hacer caricaturas y caricaturas infantiles, y los niños de 12 años en adelante aprenden a hacer retratos, a color, carboncillo y pintura. Lo que más me ha gustado es que puedo impulsar a muchos niños a salir adelante y a emprender este gran camino, porque la pintura es una de las artes más hermosas que existe, donde uno se puede expresar, donde mostrar su talento”, sostiene. “La pintura es como una puerta para emprender otros caminos”, añade sobre su pequeña pero valiosa iniciativa.

Son unos 20 niños los que acuden a la casa de Elver para recibir las clases que él dicta emocionado y con dedicación, porque ve en el arte una forma de salir adelante. “Mi sueño es emprender un proyecto más grande, donde mis compañeros y amigos de barrio puedan demostrar su talento”, finaliza.