- ¿Cómo ha visto esta transformación en Colombia en tiempos de pandemia?

El cambio lo comparo con mi primera experiencia comiendo sushi, que fue terrible, fue por presión social y el sushi estaba viejo, por lo que lo probé y fue horrible. Por dos años no lo volví a probar, hasta que a mi propio ritmo e iniciativa, lo volví a probar y encontré sushi bueno, que me gustó tanto que al día de hoy es mi comida favorita.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido con el trabajo remoto en la pandemia, porque la vasta mayoría de la gente que probó el trabajo remoto fue porque la pandemia lo obligó, como cuando te embuten un pedazo de comida que no quieres probar, pero te tienes que comer.

El trabajo remoto es mucho más bonito de lo que hemos visto en la pandemia. Incluso, personas que hemos trabajado por años de manera remota, el trabajo remoto durante la pandemia no ha sido nada divertido.

- ¿Cambió mucho su propia forma de trabajo?

Antes de la pandemia me levantaba en la mañana empezaba a trabajar, mi hija se despertaba y hacíamos alguna actividad juntos y la llevaba a la escuela para volver al trabajo, tomarme un café en la esquina y retornaba a la casa a trabajar. Llegaba la hora del almuerzo con mi esposa y salía a recoger a mi hija, para volver a trabajar, mientras que en la noche llegaban amigos a casa o salíamos a comer.

En la pandemia toda esa rutina desapareció. Mi hija no va a la escuela, no puedo ir al café, no salimos a comer y los amigos no vienen a casa. Por eso, es importante visualizar que la realidad del trabajo remoto es diferente a la realidad del trabajo remoto durante la pandemia.

De hecho, mucha gente confunde que el trabajar de manera remota es trabajar desde la casa y no necesariamente es así. Pre Pandemia, las compañías que ya usaban estas formas de trabajo, ya ofrecían a sus empleados las facilidades para que pudieran cumplir con su labor desde cualquier espacio que ellos quisieran.

A mí me encanta trabajar desde casa, tengo la dicha de contar con un espacio ideal para ello, pero mucha gente no tiene esa dicha o prefieren un espacio diferente, quizás cerca de casa a donde se puedan trasladar caminando.

- ¿Algunos le temían o incomodaban llevar el trabajo a casa?

La Revolución Industrial llevó a la creación y crecimiento de las fábricas de trabajo con líneas de producción, donde una persona realiza la misma labor todo el tiempo. Cuando haces eso por 60 horas semana, o más, durante toda tu vida laboral, eso no lo puedes llamar vida.

Toca encontrar el balance entre vida, que está a un lado de la balanza, y trabajo, que está en el otro. El trabajo remoto te permite integrar vida con trabajo. Hay cuatro cuestiones que hacen que un ser humano tienda a sentirse feliz o que está trascendiendo en la vida: su interacción con su familia, interacción con su sociedad, con sus amigos y sus interacciones laborales, y permitir que su trabajo sea parte de ello es muy importante.

Integración de vida y trabajo es saber que a veces puedo pausar el trabajo para hacer cuestiones personales y viceversa. No estoy con una camisa de fuerza que no permite ese tipo de opciones.

Mi hija tiene a las 10:00 de la mañana una exposición en la escuela, por lo que puedo ir y trabajar desde un café al lado de la escuela, ir a la exposición y volver a trabajar, pero eso mismo, desde una oficina, hace que la logística sea mucho más complicada y en muchos aspectos casi imposible.

- ¿Qué se requiere para implementar el trabajo remoto?

Se requiere de mucha disciplina y organización, pero no solo desde el empleado, también desde el líder o empleador. El trabajador o candidato al empleo requiere de disciplina y en lo posible tener un espacio ideal para trabajar.

En el libro ‘Remoter’ compartimos algunos tips, como el uso de audífonos, que si su familia ve que lo usa, sabe que está trabajando y no deben interrumpirlo.

Pero de nada sirve que el empleado sea disciplinado y organizado si su empleador no es un buen líder remoto. El liderazgo se debe basar en la gestión de desempeño, se basa en el resultado de su trabajo y no en qué tanto esfuerzo pone para la realización del mismo.

Debemos dejar atrás esa creencia en medir al empleado en sus ‘horas nalga’ en la oficina y más en los resultados del trabajo y que tal fue el impacto.