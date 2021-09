Tiene 14 años y desde los cuatro José David Caraballo ya agarraba esa caja mágica llamada acordeón, inspirado en uno de los talentos del vallenato: Juancho De la Espriella. Fue viendo tocar al entonces compañero de Silvestre Dangond que este cartagenero supo que lo suyo sería ser acordeonista y empezó una carrera que ha ido en ascenso y de la que espera –como cualquier buen intérprete de este instrumento– ser coronado algún día Rey Vallenato.

“He podido participar en varios festivales a nivel local e internacional, como el de Juglares del Folclor, en Estados Unidos; también he podido presentarme en el Festival de la Leyenda Vallenata en dos ocasiones y llegué a la semifinal. Este año me estoy preparando para participar otra vez en ese festival en la categoría Juvenil. Ya mandé el video y estoy esperando respuesta”, explica. Sus notas también se han escuchado en las tarimas del Festival Bolivarense del Acordeón (Turbaco), en el Festival Vallenato de Nobsa (Boyacá) y en el Festival Nacional de Acordeón de Bucaramanga, donde ocupó el primer puesto en la categoría infantil, con solo 8 años. (Le puede interesar: Lista la programación del Festival de la Leyenda Vallenata)

Un reconocimiento internacional

Hace poco ganó un concurso de la Unesco. “Poder representar a Colombia es muy gratificante y lo hice desde unos premios de la Unesco, donde participé en la Categoría de Instrumento Juvenil y pude ganarle a 200 participantes. Quedé en el primer lugar, eso fue en junio de 2021. La metodología era enviar un video y en ese caso, como yo toco un instrumento, presentarme con el acordeón, específicamente toqué una pulla y le gané a personas que tocaban otros instrumentos y de distintas partes del mundo. Este premio significa mucho para mí y espero que esto me siga abriendo puertas”, relata. José David ha tenido como maestros a figuras como Duván González, quien lo preparó para el acercamiento con el instrumento; Ramón Burgos fue su segundo maestro, quien le dio todas las bases y técnicas para el acordeón; y Álvaro Vega fue uno de sus mentores más importantes, quien lamentablemente falleció. “Yo tengo muchos referentes musicales como Rolando Ochoa, pero me inicié fue con Juancho De la Espriella”, comenta y añade que actualmente su mentor es Jimmy Zambrano, con quien se prepara para Valledupar. “Durante la pandemia no paré, siempre seguí practicando y me estoy concentrando en el Festival, porque con el favor de Dios voy a pasar y a presentarme presencialmente”, añade. (Lea también: El acordeonero cartagenero José David Caraballo lanzará dos canciones)

Una canción de navidad

Aunque faltan dos meses para diciembre, José David desde ya promociona ‘Mágica Navidad’, una canción navideña que grabó junto a artistas como Danny Daniel y Papo Man, una fusión con la que espera llegar a los corazones cartageneros. Este premio significa mucho para mí y espero que esto siga surgiendo y me siga abriendo puertas”. (También le puede interesar: José David Caraballo representará a Cartagena en Valledupar)