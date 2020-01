El reencuentro de Brad Pitt y Jennifer Aniston en los premios SAG 2020

Pudieron haber sido un encuentro cualquiera entre un par de ganadores en la noche de entrega de los premios del Sindicato de Actores (Sag)... Pero eran Brad Pitt y Jennifer Aniston, quienes fueron una de las parejas más celebradas en Hollywood a finales de los noventa y comienzos de los 2000.

Su matrimonio terminó en 2005 cuando Pitt arrancó una nueva relación con la actriz Angelina Jolie. La ruptura provocó un terremoto en Hollywood, el mismo que ocasionó el divorcio posterior entre Jolie y Pitt en 2016.

Sin embargo, este domingo en la noche, tras haber ganado cada uno una estatuilla, Pitt y Aniston fueron las estrellas de las redes sociales por los momentos que compartieron fuera del aire.

Pitt recibió el premio al mejor actor de reparto de una película por Once Upon a Time... in Hollywood, mientras que Aniston ganó el galardón a la mejor actriz de una serie dramática por The Morning Show.

Varias fotografías de la 26 edición de los Sag, que se celebró en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, causaron sensación en redes sociales al mostrar a los dos actores muy alegres y celebrando juntos sus premios detrás del escenario.

Además, un vídeo que tuvo mucho eco en las redes sociales mostró a Pitt viendo con muchísima atención y en una televisión el discurso que Aniston estaba dando en esos momentos tras recoger su reconocimiento.

Pitt, que es el máximo favorito al Óscar a mejor actor de reparto por Once Upon a Time... in Hollywood, estuvo especialmente inspirado en su intervención en la ceremonia.

“Tengo que añadir esto a mi perfil de Tinder”, bromeó en relación a su premio.

Siguiendo con las risas, el actor dio las gracias por el galardón a “los pies” de compañeras como Margot Robbie o Margaret Qualley, un chiste sobre el especial fetiche que tiene Quentin Tarantino con esa parte del cuerpo humano.

Además, ironizó con lo “difícil” que fue ese papel sobre un tipo “que se coloca, se quita la camiseta y no se lleva bien con su mujer”, una broma sobre sí mismo y que la realización de la gala aprovechó para enfocar entonces a una Aniston sonriendo entre el público.