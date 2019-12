El mundo se pone modo ‘Star Wars’

A sólo algunos días del esperado estreno de Star Wars: el ascenso de Skywalker, que se anuncia como el final de la historia, varios son los canales que tendrán especiales en torno a la magistral saga de George Lucas.

Es el caso de Disney XD que se encuentra presentando ‘Rogue one: una historia de Star Wars’, una película alterna que emitirá el domingo 15 y el miércoles 18 de diciembre. Además, también emitirá ‘Star Wars: El despertar de la fuerza’, que se podrá ver el sábado 14, el jueves 19 y el sábado 21.

Para completar un fin de semana llega la nueva temporada de ‘Star Wars Resistance’, la serie animada de Disney XD que verá a Kaz y su equipo enfrentar nuevos peligros como los cazarrecompensas, un sospechoso Hutt, el general Hux y el Líder Supremo Kylo Ren. En estos episodios se develará cómo los héroes más improbables pueden ayudar a reavivar la esperanza en toda la Galaxia.

Además, los pequeños fans de Star Wars podrán divertirse con aventuras de otra galaxia de la mano de ‘Phineas y Ferb: Star Wars’ hasta el jueves 19 y ‘Lego Star Wars All Stars’ desde el sábado 14 hasta el viernes 20.

El “modo Star Wars” en Disney XD se extiende además a las plataformas digitales del canal, donde los fans también podrán acceder a contenidos especiales y otras sorpresas. Mientras tanto, en el canal de Disney XD LA en YouTube ya está disponible ‘Star Wars Roll Out’, una colección de cortos animados creada por el animador japonés Hideo Itoyanagi, que reversiona los personajes de la saga en forma de droides BB-8.

Además, los pequeños fans ya pueden ver la serie ‘Star Wars: Galaxy of Adventures’, que sigue las historias de los héroes y villanos de la saga con un estilo de animación novedoso.

UNIVERSO AMARILLO

Como todo hecho de relevancia cultural de la historia, la franquicia Star Wars y sus personajes han hecho apariciones una y otra vez a lo largo de la vida de la familia más famosa de la televisión, Los Simpson. Por eso, el domingo 15 de diciembre desde las cuatro de la tarde hasta las diez de la noche, Fox Channel presenta los mejores episodios temáticos.

Entre ellos, el icónico ‘Encuentro con la Mafia’ en el que Homero salva las vidas del alcalde Diamante y del actor Mark Hamill, reconocido por interpretar a Luke Skywalker en Star Wars, en una convención.

En el hogar de ‘Padre de Familia’, no podían faltar los homenajes que Seth MacFarlane escribió y produjo sobre la trilogía original. El domingo 22 de diciembre a las diez de la noche FX presenta los tres episodios dobles que toman lugar en el universo Star Wars con el infaltable tono ácido e irreverente de la familia Griffin.

‘Blue Harvest´, el episodio creado en honor al trigésimo aniversario de la película. Cuando se quedan sin electricidad en la casa, Peter decide entretener a la familia con su versión de la saga Star Wars protagonizada por Chris como un llorón Luke Skywalker y Peter, como un extra grande pero heroico Han Solo.

‘Something, Something, Something, Dark Side’, durante un nuevo corte de energía, Peter intenta entretener a su familia con su particular versión casera de Star Wars Episodio V: El Imperio Contraataca, en la que todos participan.

‘It’s a Trap!’, el regreso de la versión Griffin de una galaxia muy lejana, y la última parte de su sátira de ‘Star Wars: El regreso del Jedi’.