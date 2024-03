El Hay Festival fue protagonista en Mompox, una Semana Santa diferente

Su trabajo fue analizar, entender, narrar y compartir sus descubrimientos del entorno en que existimos, porque aun en la existencia colectiva, cada uno crea y desarrolla un universo único y vivencial. Y explica la diferencia entre turista y viajero para que los asistentes entiendan a que se refiere cuando habla de la singularidad del hombre: “El turista espera volver igual que cuando llegó, pues los viajes y las comunidades no generan en él algún cambio. Pero el viajero, como Alexander von Humboldt, es quien se da el privilegio de dejarse afectar con el lugar donde llegó y las culturas que conoció”.

Por lo tanto, cuando el lector se introduce en el trabajo de Humboldt se permite cambiar, llenarse de suposiciones que mantienen las historias con vida. “Lo que damos por hecho, Alexander lo estaba descubriendo”, pero como el mundo cambia, su investigación no puede llegar hasta un punto final, sino que hay más.

Por su parte, Jhon Narváez, el hijo de Cartagena de Indias, aseguró que tenemos la capacidad de crear mundos y el arte de uno de los mejores aliados. “Mi positivismo me hace pensar que el mañana importa y que debemos trabajar por llegar a él. Mañana sigue siendo el mejor día”, pero contraatacó que los tiempos que vivimos son apocalípticos.

El escenario no cambió, a las cinco de la tarde, en el Claustro San Agustín, recibió a Pilar Quintana, Jhon Narváez y William Ospina y le regalaron al público sus pensamientos y opiniones sobre lo que significa pensar nuestro futuro en medio de complejos cambios.

“Se puede estar acabando una sociedad, y surge otra. No sé si veremos el fin del mundo como se ha planteado, pero sé que habrá un fin y un nuevo nacer”, manifiesta la escritora colombiana.

Se eligen presidentes a través de cadenas de WhatsApp. El futuro ya no se ve con claridad y si bien le preocupa con qué se enfrentará su hijo, también nace la esperanza de saber qué es capaz de enfrentarse y poder dialogar un futuro de incertidumbres.

Para Pilar, el mundo en que crecemos no es el mismo en el que vivimos. La democratización que se dio alrededor de la información, aunque su importancia radica en el poder cuestionar a quienes tenían el poder, también ha hecho mucho mal porque los jóvenes están creciendo sin saber que es verdad y que no. Lea aquí: Arrancó con éxito ‘Vive tu Plaza’, en compañía de las familias cartageneras

El escritor William Ospina alimenta la frase que dice: “Cada día hay menos futuro y más pasado”, y sentencia que los individuos son cada vez más viejos y las sociedades cada vez más jóvenes, lo que permite ver una evolución, cambios, hibridaciones colectivas que sostienen la idea de que la muerte puede significar el nacimiento de otra cosa. “Porque cuando permitimos que algo termine, dejamos que algo comience”.

Además, parte de la idea de que el mundo vive un apocalipsis, pero no fue contada en la tradición, puesto que es un tema que alimenta todas las artes. Si no que en la complejidad del ser humano, sin conciencia, se desaparece la idea de un futuro en comunidad porque “nos comemos las frutas, pero botamos las semillas”.

“Mirar el pasado y mirar el presente, ahí está la clave para sobrevivir al futuro con esperanza, fe y compromiso. No me preocupa la idea de ser leído en ese futuro del que hablamos, porque no hago obras que perduren, sino que respondan a la preocupación del momento”, sentenció Ospina.