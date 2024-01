El Hay festival celebra los 100 años desde la publicación de ‘La Vorágine’

El Hay Festival Cartagena de Indias será el primer escenario donde se abrirán las celebraciones por el centenario de la publicación de la obra “La Vorágine”, de José Eustasio Rivera, considerada una de las novelas cumbre de la literatura colombiana.

El primer encuentro al estilo Hay Festival se llevará a cabo el viernes 26 de enero en el Claustro de San Agustín, de la Universidad de Cartagena, en el que se darán cita el escritor Juan Cárdenas, el historiador cartagenero Javier Ortiz Cassiani, el dirigente político Juan Carlos Flórez y la ensayista Erna von der Walde, bajo la conducción de la novelista Margarita Valencia.

Un día después, la discusión continuará esta vez en dos eventos a los que asistirá el actual ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, y que se realizarán en el Centro de Formación de la Cooperación Española. Lea aquí: La Sociedad de la Nieve: hablaron los sobrevivientes de los Andes

El más llamativo de esos encuentros será el que sostenga Correa con Erna von der Walde, alrededor de las “narrativas bioculturales”.

Un siglo después de la primera edición de “La Vorágine”, el libro sigue manteniendo una vigencia insospechada dados los temas que aborda: las ideas sobre la selva, la oposición frente a la cultura, las construcciones del amor, la realidad del centro y la periferia, las fronteras, la explotación de los recursos naturales, la esclavitud y la palabra como eje de vida y muerte.

El Hay Festival Cartagena de Indias, que irá del 25 al 28 de enero, promete como todos los años una serie de encuentros sorprendentes y llamativos entre intelectuales, escritores, ensayistas y artistas.

Uno de los más esperados es la conversación que sostendrá el escritor libio Hisham Matar, ganador del premio Pulitzer, con el británico Phillip Sands y el colombiano Juan Gabriel Vásquez, alrededor de su más reciente libro “Los amigos de mi vida”. Lea aquí: Súper Heroica: un cómic sobre la cultura de Cartagena, creado por jóvenes

Otra de las citas atractivas será la del escritor congoleño In Koli Jean Bofane, autor de “Matemáticas congolesas”, con su colega palestina Adania Shibli, autora de “Detalle menor”, para hablar de literatura y libertad de expresión. El mismo Jean Bofane sostendrá un encuentro con la escritora zimbabuense Tsitsi Dangarembga, autora de “The lost of the Soil” y “Nervous Conditions”, junto al narrador indio Pankaj Mishra, autor del diario de viaje “Travels in Small Town India”.

El espacio del Festival será la plataforma para la presentación de los nuevos trabajos de dos autores colombianos. Héctor Abad Faciolince hablará con su colega Ricardo Silva Rimero de su reciente novela “Salvo mi corazón todo está bien”, la historia de un sacerdote que recibe un trasplante de corazón.

Mientras que Jorge Franco, autor “Rosario Tijeras” y ganador del Premio Alfaguara de Novela, presentará su más reciente trabajo, “El vacío en el que flotas”.