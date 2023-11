El Galeón de San José y la diosa coronada de García Márquez

Desde que oyó por primera vez el cuento del tesoro en el hotel de paso, Florentino Ariza se había informado de cuanto era posible sobre los hábitos de los galeones. Aprendió que el San José no estaba solo en el fondo de corales. En efecto, era la nave insignia de la Flota de Tierra Firme, y había llegado aquí después de mayo de 1708, procedente de la feria legendaria de Portobello, en Panamá, donde había cargado parte de su fortuna: trescientos baúles con plata del Perú y Veracruz, y ciento diez baúles de perlas reunidas y contadas en la isla de Contadora.

Sin embargo, aunque han pasado algunos años, muchos más desde esa época cuando Ariza decidió contarle en sus cartas a su diosa coronada que estaba empeñado en rescatar para ella el tesoro del galeón sumergido, no se ha muerto la idea en los hombres del Caribe de rebuscar las aguas del archipiélago de Sotavento, como si nacieran en una de esas tardes de luz en que el mar parece empedrado de aluminio por la cantidad de peces sacados a flote por el barbasco, y la brisa salina les heredara un arraigo a los restos de aretes y cadenas corcomidas por el salitre.

Conocí al galeón primero que al amor, como Florentino. Lo descubrí en profundas aguas de letra menuda costeña, parecida a la que mi abuela solía usar al hablarme los días fríos de diciembre en que el día me recibía en el patio de su Casa Grande en la sabana cuando tenía siete años. El Galeón me lo presentó un señor muy dueño de sí, del mundo y de la magia, y de un Nobel que consiguió antes de que yo naciera.

Pretendiendo que nadie hiciera lo que Florentino y Euclides en aquellos tiempos, y perforara el mar con la ilusión de encontrar aquel tesoro sobre el que Florentino Ariza le hizo a Fermina Daza una carta que le mandó a Fonseca poco antes de su regreso, el entonces presidente del país, Juan Manuel Santos, declaró la información de “uno de los yacimientos más importantes de la historia de la arqueología” un asunto de Estado, por lo que está bajo reserva de ley”. Ocho años después, el ahora presidente Gustavo Petro, sostuvo que pretende sacar el tesoro del Galeón San José antes de 2026, como si no saber qué hay dentro de aquella ciudad de lata se le hubiese convertido en un estorbo para vivir.

Los cañones de bronce con tallas de delfines le confesaron al investigador Ernesto Montenegro, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), al frente de la expedición, que se trataba de la nave insignia de la Flota de Tierra Firme que estaba integrada por no menos de doce bastimentos de distintos tamaños, y que habría zarpado con una escuadra francesa, muy bien armada, que sin embargo no pudo salvar la expedición frente a los cañonazos certeros de la escuadra inglesa, a la salida de la bahía.

Ahora, aunque con el pesar de los científicos que conocen el mar cercano a Cartagena de Indias donde hace más de 200 años se volcó el Galeón, y que como el arqueólogo colombiano Juan Guillermo Martín subrayan que Colombia no cuenta con ningún laboratorio de conservación que pudiera hacerse cargo de las piezas rescatadas del galeón; parece que pronto sabremos si lo que hay dentro es más que una doncella idealizada con la alquimia de la poesía, y no valía la pena gastarse el seso, o si haber navegado siempre hacia el norte, por encima de las mantarrayas tibias, los calamares tímidos y los rosales de las tinieblas, definitivamente no fue una pérdida de tiempo.

De cualquier manera, si fueran capaces de sacar a flote la fortuna del galeón, todo tesoro que emerja del San José pertenecerá a Fermina Daza, ya que Florentino Ariza lo persiguió sin éxito en su empeño por conquistar su corazón. De esta manera, Fermina poseerá el anhelado tesoro, y en adelanto irán estos lugares, pues ya tendrán su diosa coronada.

El interés de Petro

El 3 de noviembre de 2023, el periodista de Bloomberg, Jim Wyss, emitió un artículo bajo el título “Colombia impulsa el plan para recuperar hasta $20 mil millones en un tesoro hundido”. El artículo hace referencia a declaraciones del Ministro de Cultura, Juan David Correa, quien menciona que el Presidente Petro está interesado en rescatar el Galeón San José, un barco de 62 cañones y tres mástiles, antes de que finalice su mandato en 2026. Petro ha solicitado la formación de una asociación público-privada para llevar a cabo esta tarea. Algunos cuestionan la viabilidad de llevar a cabo esta operación de manera acelerada, argumentando que la extracción del Galeón San José no puede ser apresurada. Se compara este intento con el intento anterior del expresidente Santos, que no logró firmar el contrato en tres años.