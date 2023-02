El final alternativo original y más detalles revelados sobre ‘Soy Leyenda 2’

Will Smith regresa una vez más para revivir al Doctor Robert Neville, un sobreviviente del mundo destruido tras brote del llamado ‘Virus Krippin’, un intento fallido de cura contra el cáncer, que resultó en la casi extinción de la humanidad y en el nacimiento de una raza de ‘zombies’ o mutantes sensibles a la luz, pero dotados de fuerza y resistencia sobrehumanas. Lea también: Joker 2: primera foto de Lady Gaga y Joaquin Phoenix juntos

Una secuela que se creía imposible se encuentra en camino de hacerse realidad. ‘Soy Leyenda’ (2007), la popular película postapocalíptica protagonizada por Will Smith, regresa poco más de una década después con la producción de su continuación directa, ‘Soy Leyenda 2’, Co-protagonizada por el actor Michael B. Jordan (Creed).

Los fanáticos de la primera película fueron sorprendidos tras el anuncio de la secuela, ya que el final original de la primera película contemplaba el sacrificio del Doctor Neville (Will Smith) al inmolarse contra los infectados para permitir el escape de los personajes Anna (Alice Braga) y su hijo Ethan (Charlie Tahan). A pesar de esto, la segunda película tiene la intención de retomar esta historia con un inicio diferente.

Recientemente, Akiva Goldsman, guionista de la película original, reveló que la segunda parte contará con el uso del final alternativo que fue grabado para la primera película, con el que iniciará una nueva historia sin la muerte del personaje de Will Smith, siendo más fiel a la esencia de la novela homónima en la que se basó la película, publicada en 1954 por el autor Richard Matheson. Lea también: The Idol: la próxima serie de HBO protagonizada por el cantante The Weeknd

El final alternativo de la película planteaba que el Doctor Neville (Will Smith), como una última oportunidad para sobrevivir, decide devolver a la infectada con la que este se encontraba experimentando para hallar una cura. Este pareció ser el motivo por el que los infectados invadieron la casa del protagonista al final de la película y, del mismo modo, es la razón por la que estos cesan el ataque tras haberla recuperado.

Según Goldsman, el final alternativo es más fiel a lo propuesto por Matheson en el libro. Una idea que mostraba que el tiempo del hombre en la tierra como especie dominante había llegado a su fin.