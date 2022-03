También “La gente que hace cine y lo que el cine le hace a la gente”, películas donde el equipo y el proceso son partes importantes del documental mismo; “Omnívora”, dedicada al cine experimental; “Hace calor”, de largometrajes de países caribeños, y “Tierra Adentro”, que promueve el cine en municipios y territorios que no tienen gran infraestructura cinematográfica.

El director artístico de FICCI, Felipe Aljure, dijo que los asistentes podrán ver películas como la japonesa Drive My Car (2021), de Ryûsuke Hamaguchi, y Moneyboys (2021), del taiwanés C.B. Yi, entre las más de 150 obras, entre cortos y largometrajes de ficción, documental, animación y experimentales, que se exhibirán.

Aquí lalista de películas de sección “Erotika”:

1. All Eyes Off Me: se proyectará a las 9 de esta noche, 17 de marzo, en el antiguo parqueadero Teatro Padilla, barrio Getsemaní.

2. Función sorpresa: hoy a las 6:40 en el antiguo parqueadero Teatro Padilla, barrio Getsemaní.

3. Sublime: a las 9 de la noche del viernes 18 de marzo, en la Plaza de la Proclamación.

4. Calcinculo: a las 7 de la noche del viernes 18 de marzo, en el antiguo parqueadero Teatro Padilla, barrio Getsemaní.