La muestra está compuesta por ‘Les 400 coups’ (1959), en la que indaga por la desprotección de la infancia y la adolescencia, la marginalidad y la crudeza de la vida real, todo esto desde lo autoral y sin artificios. Con ella, marcó toda una época y una nueva visión desde y sobre el cine, siendo su ópera prima, que le valió el premio como mejor director en Cannes y que dio comienzo a la conocida como Nouvelle vague. La película cuenta la historia del joven Antoine Doinel quien escapa de casa y se adentra en el mundo de los suburbios de París y el crimen.

También estará ‘Jules et Jim’ (1962), uno de sus más grandes clásicos. Jules y Jim, los dos amigos inseparables enamorados de la misma mujer, Catherine, en un papel inolvidable de Jeanne Moreau, protagonizan esta historia de amistad en medio de un triángulo amoroso. Una vez más con París como insustituible telón de fondo, ‘Jules et Jim’ es una obra maestra que derrocha alegría de vivir a pesar del particular drama de unos personajes que se debaten entre el amor, correspondido o no, y la amistad.