Del 30 de noviembre al 11 de diciembre se realizará la octava edición del Festival Gabo de manera virtual a través de festivalgabo.com.

La fiesta de las historias, de la curiosidad y de la cultura, celebra este año una edición cargada de nuevas reflexiones, debates y miradas profundas para pensar, entender y narrar el nuevo mundo.

Una edición especial al conmemorarse los 25 años de la Fundación Gabo, fundada en Cartagena pero con vocación iberoamericana, por el periodista, escritor y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, como una apuesta por la formación e inspiración para ejercer un periodismo indispensable, ético, riguroso e innovador.

Así mismo, aprovecha las ventajas que ofrece la tecnología para que miles de mentes curiosas, entre periodistas, estudiantes de periodismo, profesores, editores o profesionales de múltiples disciplinas, puedan acercarse de manera libre y gratuita, desde cualquier parte del mundo, a las lecciones, herramientas, prácticas y referentes de grandes expertos, pensadores y contadores de historias.

PARA TODOS

A través de las charlas públicas, el Festival Gabo profundizará y se pensará en voz alta sobre temas relevantes como el deber de los deberes humanos para la construcción de una ciudadanía con herramientas para enfrentar los retos actuales, un asunto por el que abogaron siempre los ganadores del Nobel, Gabriel García Márquez y José Saramago, y sobre el cual conversarán su compañera Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago, y el novelista colombiano Juan Gabriel Vásquez.

Se debatirá además sobre el impacto social de La interacción con la tecnología, un tema que explorará el filósofo y autor italiano Alessandro Baricco en compañía de Jean François Fogel, consultor de medios y presidente del Consejo Rector de la Fundación Gabo, en ‘Periodismo en busca de ¿la verdad?’, así como el fortalecimiento de la democracia a través de tecnología y los riesgos de la desinformación, una charla en la que participarán Silvio Waisbord, profesor en la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en George Washington University; Catalina Botero, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes (Colombia) y co-presidenta del Consejo asesor de contenido, y Jaime Abello Banfi, director general y cofundador de la Fundación Gabo.

Las charlas serán también el lugar para conversar sobre las oportunidades para narrar realidades ajenas con sus matices y complejidades a partir de la experiencia del ganador del Pulitzer de biografía 2020, Benjamin Moser, quien conversará en ‘Contar mundos ajenos’ con la cronista ecuatoriana Sabrina Duque sobre sobre el proceso de investigar y construir el retrato definitivo de un personaje, y sobre el viaje por encontrar paraísos secretos e historias aún no contadas, con el reportero de The New Yorker, Jon Lee Anderson, y el fotógrafo, documentalista y escritor Jordi Esteva.

Además, se revisarán los nuevos puntos de vista en torno a los retos para narrar la migración y contribuir a la prevención de la xenofobia, el racismo y la discriminación en la charla ‘Migración: cambiar el relato’, con Leonard Doyle, vocero de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y Eileen Truax, periodista mexicana especializada en política, inmigración y movimientos sociales; así como las nuevas miradas hacia los temas referentes a las drogas en ‘El lado B de las historias sobre drogas’, con Alejandra Rajal (México), Alice de Souza (Brasil), Fabiola Torres (Perú), Elizabeth Otálvaro (Colombia) y Catalina Gil (Colombia).

También se debatirá sobre cómo se está contando y abordando la diversidad y los temas LGBT desde el periodismo, el arte y la cultura, en la charla ‘Contar la historia propia: representación de la población LGBT en el periodismo y la cultura de América Latina’, con Camila Sosa Villada (Argentina), escritora y ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela Las Malas; Maru Ludueña (Argentina), periodista y cofundadora de Agencia Presentes; Mauricio Albarracín (Colombia), abogado, filósofo y subdirector de Dejusticia, y Guillermo Correa (Colombia), profesor e investigador de la Universidad de Antioquia.

Desde la mirada del periodismo se abordará también el fortalecimiento de la relación con las audiencias en entornos digitales y cómo este puede contribuir a la sostenibilidad de los medios, una charla con Renée Kaplan, jefe de Desarrollo Editorial Digital en Financial Times; Borja Echevarría, director adjunto de El País y Juan Camilo Maldonado, gestor periodístico de Mutante.

De igual forma, se revisarán los aciertos y errores de lo que ha sido la cobertura periodística del coronavirus, así como las lecciones que ha dejado esta experiencia para seguir informando, en ‘Epidemiología para periodistas II: aprendizajes para seguir cubriendo coronavirus’, con Zulma Cucunubá, investigadora del Centro de Análisis de Infecciones Globales de la Facultad de Medicina del Imperial College; Carlos Castillo-Salgado, profesor del departamento de Epidemiología de la Escuela Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, y Pablo Correa, editor de temas ambientales, salud y ciencia.

Todo esto junto a talleres y clases magistrales, como un espacio ideal para formar sobre la cobertura de coyunturas y fenómenos sociales importantes como los conflictos y violaciones a los derechos humanos en América Latina, la representación de lo indígena en el periodismo y los medios, la diversidad y las historias LGBT, las nuevas narrativas sobre drogas, la investigación de la desinformación organizada,

En el marco de esta gran fiesta, transcurrirán cinco clubes de lectura virtuales para grupos de distintas edades, en los que participarán Matias y Agustín Godoy (Argentina), Joseph Zárate (Perú) y Xavi Ayén (España), así como un encuentro empresarial con Renata Cabrales (Colombia), periodista y máster en periodismo digital, y dos talleres, uno de crónica con el escritor Alfonso Buitrago y otro de podcast con Laura Ubaté (Colombia), fundadora del Café Podcastero.