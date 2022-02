El festival más esperado por los pozoneros llega en su segunda versión más recargado que nunca, serán 5 días en los que las personas podrán disfrutar de este evento que congrega en torno a las mesas de fritos. Este es uno de los festivales culturales y gastronómicos más importantes de Cartagena, y en 2022 se llevará a cabo del 23 al 27 de febrero. Lea aquí: ¡Anímate! Convocatoria abierta para músicos en la Sergio Arboleda

En el 2020 se realizó la primera versión del Festival del Frito Pozonero y fue un total éxito, líderes y lideresas del barrio El Pozón se unieron nuevamente para realizarlo.

“Un día, varios líderes estábamos sentados en una esquina y una de ellas manifestó que no tenía cómo pagar la universidad de sus hijos, pues ella todos los años paga la universidad participando en el Festival del Frito Cartagenero, entonces se nos prendió la chispa y dijimos: ‘Por qué no realizamos el Festival del Frito Pozonero’, así que me puse manos a la obra a publicarlo en redes sociales y a gestionar los permisos; el evento tuvo gran aceptación”, contó Adriam Larios, gestor cultural de la comunidad.

El evento se llevará a cabo en la cancha principal del barrio, serán cinco días llenos de cultura, presentaciones en vivo... ¡y sobre todo de muchos fritos deliciosos!

“En la anterior versión lograron participar más de 20 matronas y se recaudaron alrededor de 100 millones de pesos durante los cinco días de festival”, afirmó el gestor cultural.

En esta versión, participarán 14 matronas, se evaluarán los mejores fritos, un día le toca a la carimañola, otro a la empanada, luego viene el turno de la arepita de dulce y el buñueliito, para cerrar con la arepa de huevo y las innovadoras. Le puede interesar: ¿Quieres ser parte de la Orquesta Sinfónica de Cartagena? Entra aquí

Los ganadores se llevarán premios como anchetas, bonos y electrodomésticos, para el ingreso al festival se exigirá carnet de vacunación contra la COVID-19.

Estos serán los precios:

- Bueñuelito de frijol: $1.500

- Arepita dulce: $1.500

- Empanada de carne: $1.500

- Empanada/arepa de huevo tradicional: $3.000

- Carimañola: $1.500

- Frito innovador: $4.500