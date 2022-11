El Festival de las Artes llega casi a su fin con una cultura en la vía

Los músicos Federico Lafaurie y Juan Madera Castro, ambos de cien años, fueron exaltados por sus aportes a la música. A Lafaurie, por ser el guardián de la Banda Departamental de Bolívar; y a Juan Madera, por ser el autor de la más famosa de las cumbias colombianas: La Pollera Colorá.

Génesis del festival

La iniciativa del Festival de las Artes tuvo lugar hace 15 años en la persona de Estela Barreto, vicerrectora de Unibac.

“Se me ocurrió la idea de hacer un Festival de las Artes desde la academia con afectaciones en la cultura, a partir de muchas reflexiones. No fue fácil, por las situaciones económicas institucionales y esa era la primera dificultad; pero pensé muchas veces y en diferentes momentos en lo aprendido durante toda mi vida personal, familiar y profesional, puesto que, desde el seno familiar era lo que veía, desde la casa se generaban dinámicas comunitarias por parte de mis padres y de mis hermanos y de las cuales yo participaba de manera activa. Luego pensaba, la limitante no son los recursos, es la acción y me respondí: actúa, tienes talento, puedes hacerlo, puedes multiplicarlo. De esta manera procedo con el aval rectoral del proyecto, organizando el equipo de trabajo y eché a rodar la idea, con el apoyo del sector hotelero a quien recurría, recurrí al sector comercial, y al diálogo para la comprensión del equipo académico y estudiantil.