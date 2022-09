Él es Luis Herrera, el coleccionista de la Princesa Diana y la realeza británica

Luis Herrera.

“En este momento el álbum tiene 11 tomos y cada tomo está organizado por años, pueden ser tres en un solo tomo. Cada uno oscila más o menos 7 mil recortes y van en orden, por ejemplo, el primer tomo abarca tres años”, dijo Luis.

También explicó que el segundo tomo es uno de los más grandes por ser el año del fallecimiento de Diana, tanto fue si fanatismo que viajé a Bogotá a encargar periódicos como El Heraldo, El Universal, El Espacio, ya que fue noticia mundial.

“Los 42 años que llevo de la colección están repartidos en todos estos tomos. Si alguien me dice: quiero ver qué pasó en el 2000, busco el tomo que corresponde a ese año, pueden ser de tres años 2000, 2001 y 2002, de enero a diciembre, y el otro tomo arranca nuevamente desde enero”, detalló.

¿Cómo lo hace?

Luis reúne todos los recortes, los va archivando y después los va pasando al álbum, los cuales son muy pesados y difíciles de trasladar.

“Dispongo de 500 mil pesos colombianos y encargo a algún conocido el material para comprar. Esta semana una amiga que vive en Londres me dijo que ahora en agosto se han sacado algunas publicaciones sobre el aniversario de Diana. Ella me manda fotos, o yo se las mando de alguna revista que quiero, y ella los adquiere en el supermercado. En diciembre vendrá a Colombia y me entregará lo que le pedí.

En total, son siete los conocidos de Luis que viajan a Londres, ellos saben que es coleccionista y le colaboran para robustecer aquel álbum de portada color lila. “Ahí colecciono todo sobre la realiza británica: matrimonios, fallecimientos, hechos sobre la Reina Isabel y todo lo que gira en torno a la corte inglesa.