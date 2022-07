El épico final de Stranger Things 4 y otros estrenos de Netflix en julio

Antes del estreno de “Rebelde”, el 8 de julio, se podrá ver otra serie adolescente protagonizada por Lana Condor (“A todos los chicos de los que me enamoré”), “Boo, Bitch”. Se trata de la historia de Érika, una adolescente en su último año de colegio que se promete dejar de estudiar tanto y empezar a disfrutar la experiencia, justo antes de morir. Con la promesa pendiente, Érika se convierte en un fantasma que sigue viviendo la vida de una adolescente, solo que ahora es más popular.

Los que completan la lista

Series

- Control Z: Temporada 3 (6/7/2022)

- Desparejado (29/7/2022)

- Alquimia de almas (23/7/2022)

- Un lugar para soñar: Temporada 4 (20/7/2022)

- Alba (15/7/2022)

- Fanático (29/7/2022)

- Sigue respirando (28/7/2022)

- La noche más larga (8/7/2022)

- Remodelaciones de ensueño: Temporada 3 (27/7/2022)

- Cómo diseñar una habitación erótica (8/7/2022)

- Sintonía: Temporada 3 (13/7/2022)

- Farzar (15/7/2022)

- The Beauty Queen of Jerusalem: Season 2 (29/7/2022)

- AGENDAS (26/7/2022)

- Pasión de Gavilanes: Temporada 2 (20/7/2022)

Películas

- Hola, adiós y todo lo que pasó (6/7/2022)

- Corazones malheridos (29/7/2022)

- Malnazidos (11/7/2022)

- Live is Life (18/7/2022)

- Si saben cómo me pongo ¿pa’ qué me invitan? 2 (13/7/2022)

- La teoría del todo (1/7/2022)

- Chicos buenos (1/7/2022)

- El sentido de la vida (3/7/2022)

- Extraordinario (31/7/2022)

- Enemigos públicos (1/7/2022)

- Culto a Chucky (1/7/2022)

- Documentales y especiales

- El asesino de mi hija (12/7/2022)

- D. B. Cooper: ¡Dónde estás? (13/7/2022)

- Shimon Peres: El nobel que no dejó de soñar (13/7/2022)

- Street Food: EE. UU. (26/7/2022)

- El hombre más odiado de internet (27/7/2022)

- La niña de la foto (6/7/2022)

- Cómo cambiar tu mente (12/7/2022)

Niños y familia

- Viajes Maestros Pokémon: Parte 3 (8/7/2022)

- Kung Fu Panda: El guerrero dragón (14/7/2022)

- Jurassic World: Campamento Cretácico - Temporada 5 (21/7/2022)

- My Little Pony: A New Generation: Sing-Along (18/7/2022)

- StoryBots: Laugh, Learn, Sing: Collection 2: Learn to Read (18/7/2022)

- El mundo de Karma: Temporada 3 (7/7/2022)

- Thomas & Friends: Trenes a todo vapor (8/7/2022)

Anime

- Mi tío es de otro mundo (4/7/2022)

- Detective Conan: La hora del té de Cero (29/7/2022)

- Vinland Saga (7/7/2022)

- One Piece: Nuevos Episodios (22/7/2022)