En el prólogo del libro, Juan Gossain afirma: “Me causa admiración y me renueva el entusiasmo cuando veo que surgen casos como el de Juan Carlos Guardela, que mantiene viva y latente la vigencia de la crónica, que publica libros, que escribe para revistas y periódicos, que dirige documentales. Debo decir, que, viéndolo en acción, incansable, me alegra recordar aquella vieja sentencia de los clásicos españoles del siglo de oro: todavía hay luz en la poterna y guardián en la heredad. (...) Repasando estas crónicas, volviendo a leerlas, me complace comprobar una vez más lo que he pregonado a lo largo de medio siglo de trabajo como cronista: la base fundamental del periodismo, naturalmente, es la ética. La verdad por encima de todo. Pero a su lado, tomadas de la mano, camina la estética”. (Le puede interesar: Juan Gossain, un diccionario de sueños)

Guardela realizó estudios de derecho en la Universidad de Cartagena, es comunicador social de la Unad, así mismo estudió Filosofía y Letras en la Universidad Santo Tomás y de Maestría en Comunicación en la Pontificia Universidad Javeriana.