El documental que destapa los escándalos de los programas infantiles

Se estrenará el 17 de marzo a las 9:00 p.m. en el canal ID, Investigation Discovery y es una serie documental que recuperó impactantes testimonios de quienes, a finales de los 90 y principios de los 2000 eran actores infantiles.

Se llama Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV (en español Silencio en el set: el lado oscuro de la televisión infantil) y abre el telón de un imperio, construido por el creador Dan Schneider, que tenía un control innegable sobre la cultura popular.

“Series como All That y The Amanda Show, entre otras, fueron consumidas obsesivamente por niños de Estados Unidos y definieron la comedia durante una generación. Pero detrás de la presencia optimista en pantalla en estos programas con chistes cuestionables y sketches exagerados, Quiet on set revela un ambiente insidioso plagado de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y dinámicas inapropiadas con sus estrellas y su equipo menores de edad”.