El día que Gabo cantó

“Yo no sabía a qué iba, y cuando veo es a García Márquez. Recuerdo que dijo: ‘Esta es la única mujer que me ha tomado las medidas a mí’. Fue una camisa blanca, mangas largas, talla M y con bordado manual, de calado, en tela olán de hilo. Me la pidió holgadita. Yo creo que esa camisa pudo haber costado veinte mil pesos. Después le hice otras cuatro. Sinceramente no recuerdo que me las hubieran pagado (risas). Pero yo quedé muy contenta, porque en la vida no todo es plata. Dondequiera llego la gente dice: ‘Ve, la que le hizo la camisa a Gabo’. Gracias a esa camisa me llegaron muchas más”, dice la modista.

Durante el festival, en Valledupar se percibe gran entusiasmo, mezcla de canto, nostalgia y whisky –lo que allá es lo mismo–. Gabo llegó sin hacer mucho ruido a esta ciudad de parrandas infinitas y la Cacica le dijo al verlo que debía ponerse una camisa guayabera para la final del certamen, ¡que cómo era posible que no!, pero el premio Nobel no había llevado ninguna. Sencillo: mandaron a buscar a la modista Maritza Cabas.

Hay ironías excepcionales que el destino y el tiempo —si es que no son lo mismo— a veces nos permiten apreciar. Gabriel García Márquez, cuando ese nombre aún no significaba nada, fracasó como vendedor de libros en las desoladas y ardientes poblaciones del Magdalena Grande. Años después se convertiría en uno de los escritores de mayor éxito en ventas en el mundo.

***

A las 4 de la tarde de aquel 2 de mayo, el acordeonero Álvaro López estaba practicando en una casa al lado de la plaza cuando le dijeron que entre el jurado estaría García Márquez. “Supe ahí que el festival nos la estaba poniendo difícil, porque ante un jurado de esa talla había que hacer una muy buena presentación. Con esos personajes nos echaron la soga al cuello”, dice Alvarito, como se le conoce, 25 años después. Y agrega: “Tratándose de ellos, tuve claro que iban a calificar el vallenato puro, y que dada su talla, no se dejarían manipular por nada ni por nadie. Fue una tarde linda, parecía que Dios estaba más cerca de mí porque hacía fresco”.

Y así fue. Alvarito interpretó la puya ‘El pájaro de mi abuela’, el son ‘Pueblo vallenato’, el merengue ‘Rosita’ y el paseo ‘La Loma’. “Antes de empezar a tocar, sonaron unos fuegos artificiales y García Márquez se asustó, creo que pensó que podía tratarse de un atentado. Se paró de la silla y se quedó mirando desconcertado, como quien dice: ‘Mierda, ¿qué pasó? La tirotera’. Yo también me asusté (risas)”, dice el músico.

Terminadas las presentaciones, el jurado bajó al sótano de la tarima a deliberar a puerta cerrada. Ahí, Gabo le preguntó a Gossaín cuál era el vallenato que más le gustaba, a lo que este respondió que eran “muchos, muchísimos”. El Nobel insistió en que le mencionara uno. “Le dije que la ‘Elegía a Jaime Molina’, de Rafael Escalona. ‘¿Por qué escoges ese?’, volvió a preguntarme. ‘Porque me estremece el alma oír a un hombre que se ofrece a morir en lugar de su amigo. Y porque es un son perfecto: lento, desgarrador, nostálgico’. Entonces nos miró a todos los demás y dijo: ‘Ese es mi canto favorito’. Y le pidió a Julián Rojas que trajera su acordeón, que estaba sobre un escritorio, al lado nuestro. Julián empezó a tocar. Y se arranca Gabo: ‘Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho...’. Qué voz tan bella tenía, una voz profunda, pausada, amorosa. El maestro Luis Enrique Martínez le hizo coro. Malhaya no haber tenido ahí una grabadora. Veinte años después, en Cartagena, nos encontramos en una fiesta. Apenas me vio, Gabo le pidió a una señora guitarrista que tocara aquella canción. Y la cantamos en coro. Tengo en mi casa una foto de ese momento”, recuerda Gossaín.

Es verdad que tenía buena voz, considera Cecilia “la Polla” Monsalvo, expresidenta del festival. “Fue una gran sorpresa para los que estábamos ahí, porque nunca lo habíamos oído cantar; conocíamos su obra literaria, mas no su voz cadenciosa. Sin ser cantante, sabía manejar la voz. La imagen que tengo de él esa noche es la de una persona con mucha sabiduría, la sabiduría de la gente de pueblo”. Julián Rojas, otro de los jurados, lo corrobora: “También cantó ‘El testamento’, y lo de la buena voz era lógico, porque él, como escritor vinculado a nuestro folclor, entendía muy bien la armonía del vallenato”.

Alvarito López fue coronado esa noche Rey Vallenato. ¿Y por qué ganó? Porque tocó con pausa, con fortaleza y le dio mucha melodía a los cuatro aires. Era claro que al jurado no le gustaba el vallenato acelerado. El rey, perteneciente a la respetada dinastía López, comprendió bien la situación, se la jugó y ganó. “¡Que a uno le nombren a un Premio Nobel de Literatura como jurado lo engrandece a uno y engrandece a nuestro folclor! Eso es inolvidable. ¿Qué más puedo pedir? Solo salud”.

Gabo hizo, en muchas páginas de sus más reconocidas novelas, descripciones fascinantes y construyó diálogos de tanta riqueza oral que, tanto estos como aquellas bien pudieron ser el argumento de canciones vallenatas. “Es la música de su sangre, de sus ancestros, de su tierra –afirma Gossaín–. Yo siempre he dicho, y discutido, que el vallenato es más un género literario que un género musical. Daniel Samper Pizano lo dijo mejor que yo: ‘Para llegar a García Márquez, hay que pasar primero por Escalona’. El vallenato es la cuna en que se meció Macondo. En 1972, cuando el boom mundial de su novela estaba en el apogeo, le hice a Gabo una entrevista en Barranquilla, que fue publicada en El Espectador, y le pedí que me diera una definición de su propio libro. Se quedó pensando. Me dijo: ‘Cien años de soledad no es más que un vallenato de 350 páginas’”.

La modista Maritza Cabas, con ese marcado acento valduparense tan cercano al canto, y como parafraseando un vallenato en esta tierra donde hasta las modistas parecen ser artistas, dice: “Ya no coso con el afán de antes; la vida va cambiando, los años le van cayendo a uno”. Y lanza un por si acaso, una pintura caribeña que a Gabo le hubiera arrancado una sonrisa por jocosa y espontánea: “En esa época yo tenía muchas necesidades... bueno, todavía las tengo, así que si me pagaran ahora aquellas camisas que me quedaron debiendo, caería muy bien (risas)”.