El cumbiódromo se vistió de arco iris por las comparsas de fanstasía

Este lunes, el tercer día del Carnaval de Barranquilla, el cumbiódromo se convirtió en el mejor escenario para que las Comparsas de Tradición Popular y Fantasía, que mostraran todo su talento, majestuosidad y trabajo, que realizan los 365 días del año, ante miles de barranquilleros y visitantes que se dieron cita a la vía 40 para vivir y disfrutar de la Gran Parada de Comparsas, evento que organiza Carnaval S. A. S..

Sin lugar a duda que este es uno de los espectáculos en movimiento del Carnaval de Barranquilla más atractivos por su colorido, fuerza y puesta en escena. Entre mariconadas, tigres, negritas, monocucos y Comparsas de Fantasías, que en su mayoría tuvieron propuestas inspiradas en ritmos afroantillanos y algunas con mensajes de protección a especies en vía de extinción.

La Reina del Carnaval Isabella Chams Vega, lució para este desfile ‘Del Mar’, una creación del diseñador Alfredo Barraza, que hace una alegoría al ‘pez bailarín’, que nadó en el mar de gente de la Vía 40.

La soberana hizo el recorrido de a pie y bailó al ritmo de la canción que le compusieron para este carnaval, y también la música de Shakira, con la que contagió a los asistentes a la Vía 40.

“Estoy muy feliz por el cariño que he recibido del pueblo barranquillero, no esperaba menos de todos ustedes. Yo solo espero que se hayan gozado el carnaval como me lo he gozado yo. Aún nos queda un día de fiesta, que sigan gozando, pero en sana convivencia “, dijo Isabella Chams a este medio.

El Rey Momo, Alcides Romero y los Reyes del Carnaval de los Niños Miranda Torres Rosales e Isaac Rodríguez, también se unieron al recorrido; así como la Reina Popular 2020, Melanee Cantillo, la virreina, las princesas y demás participantes del concurso.

En esta oportunidad Glenya Monroy, Edgardo Aguirre, Yesenia Estrada, Martha Ibáñez, Joaquin Arias y Martín Ariza, serán los evaluadores de las propuestas coreográficas y quienes se encargarán de otorgar sus puntajes para los ganadores puedan alcanzar el Congo de Oro en este 2020.

A este desfile llegaron comparsas de toda la región Caribe, desde Sincelejo, Valledupar, Bolívar e incluso desde el departamento de Cundinamarca.