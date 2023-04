El Cuarteto de Cuerdas Adolfo Mejía en concierto en Mompox

El maestro Céspedes me dice que hay excelente música sacra con grandes cultivadores en el Caribe, el Pacífico y el interior de Colombia. Me nombra el Réquiem de Antonio María Valencia. Y al llegar a nuestra cita ha escuchado en la Radio Nacional de Colombia, como un milagro entre dos orillas el viento caliente sobre el lunes en Cartagena, traía una canción litúrgica tocada con marimba de chonta en el Pacífico, y el viento susurraba: Mariana se me cayó el escapulario en el agua.

Es el encanto del mestizaje musical del viejo Mundo europeo interpelando las nuevas sinfonías del Nuevo Mundo. Tengo nostalgias de esos hermosísimos cantos gospel de San Andrés interpretados por espléndidas voces de las iglesias Bautista de la isla y los cantos gospel que Cartagena alcanzó a producir gracias al inolvidable Coro Gospel Free Voices que lideraba en Unibac el músico Álvaro Mackenzie. Lea además: Dos secretos históricos de Cartagena. ¡Conócelos!

“Tenemos muchos proyectos en este año, y uno de ellos es lograr que Cartagena sea la red orquestal de todo el Caribe”, dijo el maestro Céspedes en diálogo con El Universal.

Por su parte el violinista Paul Monroy nos cuenta que la interpretación que harán en Mompox de este célebre Réquiem de Mozart, de sesenta minutos, parte de la versión que hizo el músico Peter Lichtenthal (1780-1853) para cuarteto de cuerdas. Esto es un privilegio al pie del río.