"Como todo ser humano, hubo eventos que me marcaron y me produjeron tristeza; el tema fue que, en mi caso, me comí la tristeza. Empecé a engordar a los cinco años y llegué al máximo de ciento doce kilos a mis trece años. Cuando llegué a los catorce años, como el 'joven gordo', me volví el mejor amigo de las mujeres; porque no me veían para nada. Esta etapa de mi vida me dio mucha información de cómo eran y qué querían las mujeres. Ahí empezó mi aprendizaje y logré poner todos esos datos a mi favor (primero para ponerme al día y después para construir una buena relación)", contó Jorge Espinosa.

Su conocimiento en torno a las relaciones de pareja se ha sido enriqueciendo gracias a personas conocedoras de las relaciones humanas como Tony Robbins, Lewis Howes, Matthew Hussey, etc., quienes ayudaron a Jorge a entender que el conocimiento y la actitud son importantísimos para crear buenas relaciones.

“Gracias a la condición de ‘mejor amigo’, comprendí la razón de por qué mis amigas querían a quien no las trataba bien, o no las veía como prioridad, y no al respetuoso que estaba detrás de ellas, a quien mandaban a la friendzone archivado como amigo... En fin, datos muy interesantes”, afirmó Jorge Espinosa.

Desde su experiencia personal, Jorge entendió que la relación más importante es la que se establece con uno mismo, y que esto tiene un impacto en las relaciones que se deciden establecer. Por eso escribió su libro 'Cómo ser un imán de atracción', que se enfoca en enseñarles a todas las mujeres que tener una mejor relación con ellas mismas las llevará a construir relaciones espectaculares.

“También tuve relaciones malas, lo bueno es que aprendí de ellas, lo que hoy me permite hacer las cosas de otra forma. Entonces, si de alguna forma te has sentido identificada con mi historia, has tenido malas relaciones, has sentido que no les gustas a los hombres, sientes que siempre atraes hombres malos o no tienes una buena relación contigo misma, pues este libro es para ti”, menciona Jorge Espinosa.

En ‘Cómo ser un imán de atracción’, Jorge comparte diez secretos que guían a las mujeres durante 224 páginas a convertirse en el imán que sueñan ante el hombre o la mujer que buscan, para atraer el amor hacia sí mismas y los demás.