‘El chico y la garza’ gana Premio Óscar a mejor película animada

La película presenta una historia no lineal, desafiando la lógica y el causa-efecto, algo que Miyazaki busca deliberadamente ya que cree que solo los adultos tienen problemas para entender lo ilógico, y él siempre ha pensado en los niños como su audiencia principal. Sin embargo, “El chico y la garza” es una narrativa compleja y meta-narrativa, repleta de referencias que solo los mayores fanáticos de Studio Ghibli podrán captar en su totalidad.

Hayao Miyazaki y Studio Ghibli son figuras tan arraigadas en la vida de muchos espectadores como los clásicos de Disney. El legendario creador japonés regresó en el año 2023 después de una década de anunciado retiro con "El chico y la garza", una película misteriosa y críptica que sorprendió al no tener previo anuncio ni tráilers antes de su estreno en Japón.