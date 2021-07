De igual manera, el alcalde detalló que se trabajará por la preservación y el manejo cultural del Carnaval: “Trabajará por la visión empresarial del Carnaval. El crecimiento como empresa, generador de ingresos para que lo pueda difuminar, que el Carnaval cada día sea una marca que se vende en el exterior, que atrae más turistas. Hoy tiene la importante tarea de tomar las riendas de una de las instituciones más queridas por los barranquilleros, que representa alegría, esperanza”.

Sobre la nueva gerente

Sandra Gómez es Comunicadora Social Periodista, egresada de la Universidad Autónoma del Caribe con una especialización en Alta Gerencia, de la misma institución y una maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de la Universidad de Barcelona, España.

Cuenta con más de veinticinco años de experiencia en la dirección de negocios y el área comercial, conocedora de diversas áreas de la administración, quien inició su vida laboral en Celumóvil, Bellsouth Colombia que para los últimos años fue Telefónica Móviles Colombia, donde llegó a ocupar diversos cargos entre los que se puede mencionar la Gerencia de Zona Atlántico, Bolívar y San Andrés, así como la Gerencia Regional de Cuentas Corporativas.

En los siguientes años trabajó en Caracol Radio como gerente comercial regional. Pasando luego a la Alcaldía Distrital de Barranquilla a ocupar la Gerencia de Proyectos Especiales.

Desde el 2013, se desempeñó como directora de Conexiones Empresariales de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Fue miembro de la Junta Directiva de Carnaval S.A.S. y del Fondo de Empleados de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

La nueva gerente manifestó que “hoy, cuando me encomiendan esta responsabilidad de dirigir el ente operador de nuestra fiesta, no solo siento orgullo, sino una gran responsabilidad que no me supera, sino que me motiva. Esa motivación que siempre me ha hecho amar y respetar nuestra cultura desde los roles que he ocupado”.

Sandra Gómez añadió que “Barranquilla ha vivido un proceso de transformación en los últimos años que llena de orgullo a sus habitantes, y que sirve de modelo nacional en muchos aspectos. Es un placer aportarle a una ciudad que se decidió a cambiar para bien”.