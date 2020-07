El camino a la cima de ‘Ángeles Somos’

Un trabajo incansable y sin pausas. Eso ha sido por 37 años rescatar y mantener viva en las calles de Cartagena una tradición que hoy se perfila a ser declarada patrimonio de todo el país: ‘Ángeles Somos’. Rosita Díaz de Paniagua ha liderado una cruzada para que toda la sociedad abrace y proteja esta celebración. Una hazaña en la que participan muchas otras personas y sectores. Pero quién mejor que ella para explicarnos cómo se llegó a tener el visto bueno del Consejo Nacional de Patrimonio, para que este día, en un futuro ojalá muy cercano, sea incluido en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia. Son de esas noticias positivas para Cartagena y el Caribe que se dan en medio de la pandemia y que avivan la esperanza de construir entre todos una mejor ciudad.

¿Cómo ha sido el camino para que ‘Ángeles Somos’ sea incluida en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural?

-En mi infancia en Getsemaní, una de las cosas que más disfrutaba era salir a pedir las vituallas para hacer el sancocho el 1 de noviembre. Esta práctica estaba totalmente viva cuando me fui a Medellín a estudiar. Al regresar, nueve años después, observé que ya no se celebraba. En 1983, en una reunión a la que me invitaron, sobre ideas para celebrar los 450 años de la ciudad, pregunté qué se iba a hacer para los niños, respondieron con otra pregunta: ‘¿A ti qué se te ocurre?’. Respondí que volviéramos a celebrar ‘Ángeles Somos’. Como por arte de magia, muchos empezaron a cantar las coplas y comprobé que aún estaba en la memoria colectiva.

¿Qué sucedió entonces?

-Ese año celebramos ‘Ángeles Somos’ con apoyo de la Alcaldía, pero al año siguiente el entusiasmo fue menor, comprendí que había que hacer un esfuerzo permanente para recordar, sostener, revalorizar la celebración y eso es lo que me propuse hacer ininterrumpidamente con apoyo de muchas personas e instituciones. En 2007, promovimos con el apoyo de varios concejales un acuerdo, el 003 del 23 de abril, por el cual se declara el “Primero de noviembre, día de Rescate de Tradiciones” y se les asignan responsabilidades a cinco entidades del Distrito para consolidar el rescate de ‘Ángeles Somos’.

¿Qué más sucedió con la celebración en todo ese tiempo?

-Desde el 2001 realizamos un foro que denominamos ‘Los niños, niñas y adolescentes en la ciudad que queremos’, para intentar poner en la agenda pública a nuestros niños. Del foro de 2008, los niños pidieron expresamente que alguien se encargara de asumir la defensa de sus derechos. En ese contexto, con Raimundo Angulo, nos decidimos crear ‘Ángeles Somos Observatorio de Infancia y Adolescencia Cartagena de Indias’ y desde este seguimos la tarea múltiple que terminó el año anterior con la idea de postular esta celebración (a ser incluida en la lista de Patrimonio de la Nación) como un reconocimiento a la ciudad, a nuestros niños, a sus derechos, a su visibilización.

¿Qué significaría para esta celebración ser incluida en dicha lista?

- Esta celebración coloca a los niños en la agenda pública, para visibilizarlos, exigir el cumplimiento de sus derechos y priorizarlos en todos los aspectos. Dado que es tal vez la única fiesta popular centrada en los niños, nos permite mostrar la importancia que una entidad como el Ministerio de Cultura, la valore y la reconozca como merecedora de ser incluida en la Lista Indicativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. También es un mensaje para todo el país, no solo porque también va a ser la única declaratoria de un bien cultural de carácter inmaterial declarado patrimonio nacional, lo que nos permite mostrar la importancia de rescatar y fortalecer todo ese rico legado cultural que hay detrás de los juegos, rondas y cantos infantiles.