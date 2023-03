El arte en el Día de la Mujer presenta otra ‘cara’ de Haití

“Hay etapas más figurativas del cuerpo humano pero también hay una parte en la que me voy a Haití, a la tierra, los vientos, y últimamente más temas de naturaleza, tierras, flores, abstracciones de ese tipo”, dijo.

Fombrun aprovechó la ocasión para reivindicar “a todas las mujeres haitianas”, desde la “vendedora a la cuidadora” y no solo “a las grandes personalidades que son más conocidas” en su país.

“No quería que pasara este día sin hablar de las mujeres de verdad de Haití, que no son famosas, sino la mujer en general, que lleva el motor de la familia, de la economía”, incidió.

Además subrayó que si su arte sirve “para mostrar otra faceta” de Haití, ya se daría “por feliz”.

“No me considero puramente haitiana, soy un poco de todos lados, pero esa parte no puedo ni quiero negarla, me gusta que a través de mi arte se pueda conocer otra faceta de Haití a parte de lo que sale en la prensa, lo desastroso”.

Fombrun lamentó además que “una cultura tan rica y maravillosa allí” no capte la atención de los medios y el gran público, pero consideró que si su obra “aporta” para cambiar esa tendencia, ya estaría “satisfecha”.

Por su lado, el Jefe de Misión Embajador de Haití, Guy Lamothe, dijo en su discurso que “como la mujer de excelencia está siempre en el centro del debate” para este homenaje por el 8 de marzo, eligieron a “una joya, una muestra de la diáspora haitiana en España”.

“El callejón principal de nuestra misión diplomática está decorado con varias obras, son de una mujer, una auténtica haitiana que ha comprendido que su deber es abordar la escultura desde un punto de vista estético y plástico. Ella es la haitiana del año en Madrid en 2023”, añadió. EFE