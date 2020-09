Trabajo en la Drummond, en el área de telecomunicaciones, en la Loma de Calentura de Cesar, jurisdicción del municipio de El Paso”, me explica Luis Ramírez Lascarro. Técnico en telecomunicaciones, ese es su oficio en una mina lejana de carbón, con eso de gana la vida y, por otra parte, es escritor. Uno de esos empedernidos, a los que les llega la inspiración un día cualquiera.

Fue en el año 2000, cuando se mudó de su natal Guamal, Magdalena, que se dio cuenta de que podía dejar fugar emociones reprimidas a través de la escritura. “Tengo en la memoria que comencé con el ejercicio de la escritura al estar solo en una ciudad nueva, en Barranquilla, un lugar donde no tenía muchos amigos, ahí tuve el impulso”, recuerda. Entonces, escribió un bello poema para un concurso y, para sorpresa suya, fue escogido como uno de los mejores para publicarse dentro de la antología ‘Poesía Social sin banderas 2005’, editorial Manigraf. Y así convirtió el hecho de escribir en algo cotidiano, es su pasión.

Aunque también quiso estudiar Filosofía, finalmente por motivos económicos escogió la carrera que ahora desempeña. En 2012, cuando se mudó a Pereira, se inmiscuyó aún más en el mundo cultural. En esa ciudad ingresó a un taller de creación literaria, participó en distintas actividades culturales, entre ellas la Feria de Poesía de Pereira. También ha participado en eventos del Festival de la Leyenda Vallenata de Valledupar, ha publicado a artículos en diversos portales web, el año pasado escribió la obra ‘Flores de María’, inspirada en el poema musical Alicia Dorada, para la corporación Maderos Teatros.

“Entre 2012 y 2013 transcurrió un periodo muy fecundo, escribí varios de los relatos que están en el libro”, me cuenta ahora, se refiere a su primer libro, que será publicado próximamente y que se lanzará en la Feria del Libro de Medellín 2020. Se trata de ‘El acordeón de Juancho y otros cuentos’, un compendio de escritos sobre historias de su imaginación a partir de vivencias y personajes del Caribe. “Hay cuentos como ‘El día que aprendimos a ganar’, que habla de Pambelé. ‘Hay que volver a empezar’ habla sobre la masacre de El Salado, también está ‘Sueño de Gabriel García Márquez’ y otro sobre Juancho Polo Valencia, que es el que le da el nombre al libro, y es una especie de homenaje a él, basado en la novela del Ernesto McCausland. Son homenajes a personajes que admiro pero que también hacen memoria a muchas cosas”, refiere. Ese compendio de diez cuentos fue escogido, mediante una convocatoria en este 2020, por la editorial Fallidos Editores para ser publicado en el libro, el primero de carrera de Luis Ramírez, que está próximo ver la luz de mundo en este septiembre. Él cree que vieron en sus escritos “una voz ya definida, con temple y también la honestidad y la referencia a lo real, a lo cotidiano, a no tratar de tener artilugios que puedan sostener al lector si no que por el contrario lo que hago es presentar la realidad”.

“Es emocionante porque, digamos, es el sentimiento de un sueño que uno ve cumplido, pero a mí me intriga mucho lo que pueden decir las personas que uno más quiere”, expresa. Luis Ramírez guarda un amor especial por Cartagena pues aquí vive gran parte de su familia, en esta ciudad pasó muchas vacaciones cuando niño y largas temporadas, la ciudad le trae bellos recuerdos que lleva en el alma.