Duolingo y SeatGeek lanzan el primer musical multilingüe del mundo

Sigue a Duo el búho y a sus amigos en un viaje mágico por todo el planeta mientras enseñan una serie de lecciones divertidas, por cualquier modo necesario. Este espectáculo de patinaje con cuatro horas de duración está lleno de canciones pegajosas como ‘Spanish or Vanish’ y ‘French or the Trench’, que tu familia no dejará de cantar.

"En Duolingo, nuestros personajes ayudan a que aprender idiomas sea divertido y entretenido - incluso Duo, nuestra intensa mascota alada. Al unirnos con SeatGeek y contratar a talento de entretenimiento de alto nivel para desarrollar este show, estamos llevando a nuestro elenco de personajes hacia las audiencias de una manera completamente nueva y cautivadora", dijo George Audi, Jefe de Alianzas Globales en Duolingo.

“Estamos pasando la voz de esta obra maestra helada a través de una campaña de marketing que incluye anuncios en Times Square, material del ‘detrás de cámaras’ y una alianza con SeatGeek como los vendedores exclusivos de boletos para ‘Duolingo on Ice’”, agregó.

El show es dirigido por el ganador del Globo de Oro Jason Woliner, más conocido por dirigir la secuela de Borat, Paul T. Goldman y episodios de la irreverente serie Nathan for You. La coreografía está a cargo de la doblemente ganadora del Emmy Kathryn Burns, quien se sintió creativamente inspirada por el proyecto, declarando que “siempre había soñado con coreografiar una escena de patinaje en hielo con una botarga corporativa de un búho”.