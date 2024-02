‘Dune: Exposure’: el libro que revela los secretos de la aclamada película

“Tu cara está grabada por la adolescencia. Tus pómulos saltan hacia lo que son unos ojos colmados de juventud que se deslizan hacia una nariz prominente y unos labios de cierta poesía. Y la manera en que mantienes mi mirada me hace temer mi propia edad”, comienzan los versos. Lea aquí: Video: golpean a actriz de ‘Dune 2’ durante la promoción en Brasil

“Porque algo en mí me dice que tú me vas a ofrecer algo, y por ahora, no estoy seguro de que vaya a ser algo que yo quiera nunca más”, termina el poema, acompañado por un retrato en blanco y negro del joven actor, y del que se han hecho eco los medios estadounidenses.

Variety señala que Brolin incluye poemas sobre Chalamet y Zendaya, aunque no ofrece ninguno, y agrega otro pasaje: “Túmbate en la luz, mientras los personajes ficticios te observan de lejos”, sobre el contraste entre realidad y la ficción en la grabación de las películas, según explica este.

Brolin indicó que su escritura en todo el libro, que tiene 172 páginas, abarca unas 95.000 palabras.

El tomo contiene escenas en las que se ve al director Denis Villeneuve y los protagonistas Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya y Javier Bardem, entre otros.