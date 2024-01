Dos cuadros robados de Picasso y Chagall aparecieron en un sótano

Dos cuadros robados en 2010 en Israel, uno de Pablo Picasso y otro de Marc Chagall, fueron localizados en un sótano especialmente acondicionado en la ciudad belga de Amberes.

Se trata de los lienzos “La cabeza”, de Picasso, y de “El hombre en oración”, según la prensa belga.

Las obras, robadas en febrero de 2010 a un coleccionista de arte de Tel Aviv, fueron localizadas la semana pasada tras una investigación llevada a cabo por la policía judicial federal de Namur, en la región de Valonia.

La investigación comenzó a finales de 2022 cuando la policía judicial fue informada de que un residente de Namur había puesto a la venta las dos obras. Las pesquisas puestas en marcha a lo largo de 2023 permitieron concluir que el sospechoso estaba en posesión de las obras y que podía guardarlas en su domicilio o en el de algún familiar.

Pero no fue hasta el miércoles pasado cuando la policía judicial de Namur procedió a llevar a cabo dos registros, a petición del juez de instrucción, en el domicilio del principal sospechoso. En la casa del hombre, que está detenido, se encontró una gran suma de dinero, pero no los cuadros y aunque confesó que los tenía no quiso decir en un primer momento dónde.

Finalmente, los cuadros fueron encontrados en un sótano de la ciudad portuaria de Amberes, en la región de Flandes, que estaba especialmente acondicionado, por lo que las obras estaban en perfecto estado de conservación e incluso con sus marcos originales.