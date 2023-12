¿Dónde ver las películas y series más nominadas de los Globos de Oro?

La película de Greta Gerwig consiguió 9 nominaciones y aunque para algunos críticos es exagerado, hay que aclarar que una es una nueva categoría: “Logro cinematográfico y de taquilla” y que en Mejor canción tiene 3 en competencia: Dance the Night, I’m Just Ken y What Was I Made For?.

Barbie aspira además a Mejor comedia, Mejor guion, Mejor actriz con Margot Robbie, Mejor actor de reparto con Ryan Gosling y Mejor directora con Greta Gerwig. Lea aquí: Nominados y predicciones que dejan los Globos de Oro 2024