El documental deportivo está de moda. La veta que abrió en abril de 2020 ‘El último baile’ con los Chicago Bulls, con más de 23,8 millones de usuarios solo en EEUU en su primer mes en Netflix, es cada vez más fecunda. Tanto que los deportistas comienzan a verlo como una vía para contar sus historias y las agencias de representación los valoran para mejorar su cotización en el mercado.

La nadadora Ona Carbonell es la última exponente de la tendencia. ‘Empezar de nuevo’, el documental estrenado esta semana en la plataforma Rakuten TV, comienza con imágenes del parto de su hijo ‘Kai’ y recorre el esforzado camino de sobrellevar la maternidad, la lactancia y los entrenamientos hasta competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Le puede interesar: La vida de Neymar en una miniserie documental.

“Al principio me costó aceptar hacer este documental porque soy muy celosa de mi intimidad e intento separar mi vida personal de la profesional. Pero vi que el relato valía la pena, que la maternidad y la conciliación en el deporte le queda mucho camino por recorrer. Es un tema tabú”, aseguró Ona Carbonell en una entrevista con EFE en la víspera del estreno.

Esa concienciación sobre el poder de los contenidos audiovisuales y más concretamente del formato documental está haciendo que muchos deportistas comiencen a valorar positivamente mostrar partes de su vida privada con el objetivo de proponer un mensaje. Antes que Carbonell, Pau Gasol hizo un proyecto similar con ‘Lo importante es el viaje’ (Prime Video) o recientemente Diego Pablo Simeone con ‘Vivir partido a partido’, en la misma plataforma.

“Cuando se me ofreció la posibilidad de hacer este documental al principio no, no... Mostrar cosas que en mi vida nunca me gustaron mostrar, pero entendía y entiendo que también tienen que ver a otro tipo que hay en mí. El ‘Cholo’ Simeone, pero también está Diego”, indica el entrenador del Atlético de Madrid al final de la serie documental sobre su trayectoria.

Incide en el precio en el mercado de fichajes

Las agencias de representación de deportistas corroboran ese creciente interés por el formato por parte de sus representados. “Todos tienen interés por salir, porque son conscientes de que vivimos en una cultura de contenidos, de consumo”, explica a EFE Luis Miguel Calvo, director de Contenido de YouFirst Sports, que representa casi un millar de deportistas, entre ellos 400 jugadores de baloncesto y 250 de fútbol en todo el mundo.

“Es una forma de incrementar su visibilidad, su valor y eso incide en su precio en el mercado. Es evidente. Aunque no afecte a su forma de jugar, pero la visibilidad y la atracción que genera un jugador es algo que sin duda es valioso. Es algo que genera mucha atención a nuestro representado”, añade Calvo.