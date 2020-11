Como si hubiéramos despertado de una pesadilla, nos quedamos dormidos en la peste de marzo y abrimos los ojos en las últimas luces de noviembre que anuncian diciembre.

Pero, ¿cómo recibir diciembre y dejarse atrapar por el viento, con tantas ausencias? Aún mi amigo Diego Garcés, que salió a fotografiar a Cartagena en la soledad de la pandemia, aún no ha despertado. Ya nunca despertará. Al igual que él, muchos no han podido despertar o están saliendo de la pesadilla del COVID-19, que aún sigue devastando a la ciudad, al país y al mundo. Busco para este tiempo una canción que me consuela: Las brisas de diciembre, de Rufo Garrido, y la música de Las cuatro fiestas, con esa voz inconfundible e inolvidable de Nuris Borrás, que nos lleva al olor de los diciembres de infancia. (Lea también: Diego Garcés, el cazador del rayo verde)

Si salimos vivos de esta prueba, démonos por bien servidos, le he dicho a un amigo que tenía años sin ver. Con el título de esta crónica evoco la bella novela de la barranquillera Marvel Moreno, En diciembre llegaban las brisas, que sigue siendo una de las más grandes narradoras que ha dado el Caribe colombiano. Sin duda, leer ha sido el gran consuelo en este año tan extraño y dramático, el año de la peste, los huracanes, las masacres y el colapso financiero. Pero más terrible que todas las pestes y los huracanes, sin duda, ha sido el huracán de la corrupción, que deja un reguero de muertos. Como bien lo dijo un vecino de Providencia, el huracán pasó una noche y una madrugada y dejó sin techo a sus habitantes, pero la corrupción ha sido más implacable que el huracán porque lo ha sido a lo largo del tiempo. Despojos a los derechos civiles y humanos, despojos al mar y la tierra. Desolación inmisericorde.

Diciembre llega con la brisa, es cierto, pero viene cargado con el peso abrumador de las ausencias y las esperanzas postergadas. Año extraño y trágico para la historia de la humanidad. Tan perverso este año que los vendedores de loterías se han negado a vender el número 2020, me dice con humor Kike Muñoz.

No he visto a Yola, mi madre, en todo este tiempo en que empezó la pandemia. Y ella ora bajo la luz de estos días aciagos, al igual que mi hermana Margit, por todos los desamparados del planeta. Ella está confinada en su apartamento con mi hermano mejor, en Barranquilla, y cada día conversamos y nos damos aliento.