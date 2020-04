Día del Niño: los mensajes de los más pequeños

¡Hola, niños y niñas!

Hoy no es un día cualquiera, hoy es el día de nosotros, el Día de los Niños. No nos pongamos tristes porque no podemos salir al parque, al centro comercial, a la playa, a un partido de fútbol o de béisbol por la pandemia que existe, pero sí podemos compartir con nuestra familia ¿o ustedes no están contentos porque al levantarse ven a sus padres en casa?, porque yo sí estoy alegre... podemos sacar la piscina inflable en la terraza, ver películas en familia, hacer crispetas, etc., cosas que anteriormente teníamos que esperar un fin de semana para estar juntos y disfrutar.

Keyler Andrés Rengifo Batista. Cuarto grado. Institución Educativa Manzanillo del Mar.