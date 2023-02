De adentro hacia afuera: un movimiento que abraza el corazón de las mujeres

Dios habló a mi corazón y me dijo que no iba a sacar un disco que no viviera”.

Mary Araújo, vocalista del grupo.

Esta banda barranquillera la componen cinco integrantes: Jesús Ojeda (bajista y director musical), Óscar Gómez (baterista), Luis Echeverría (encargado de los teclados y producción de las canciones), Omar Medina (guitarrista) y Mary Araújo (vocalista), no obstante, el movimiento tiene otros frentes, y es que no solo se dedican a la música, sino que también llevan a cabo una serie de encuentros donde abarcan temas de reconocimiento con un único propósito: que las mujeres puedan aceptarse desde el diseño de Dios.

¿Cómo nació el disco “De adentro hacia afuera”?

El disco es resultado de una experiencia de transformación de Mary, su vocalista. Hubo un momento de su vida donde las cosas no estaban alineadas, en su autoestima había muchas cosas por sanar. “Dios habló a mi corazón y me dijo que no iba a sacar un disco que no viviera”, contó. Así fue como todas las canciones del álbum son el resultado de sus vivencias.