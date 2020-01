Dau lanza SOS por falta de presupuesto para Festival Internacional de Música Clásica

Con solo pocas horas de haber tomado posesión, William Dau, alcalde de Cartagena, ya enfrenta grandes retos con la ciudad.

(William Dau Chamatt se posesionó como nuevo alcalde de Cartagena)

El próximo 4 de enero arranca el Festival Internacional de Música Clásica, que tiene una agenda de actividades didácticas, laboratorios y clínicas de instrumentos, todos ellos gratuitos en distintos espacios, además ha concedido 60 becas a estudiantes de música, artistas y jóvenes productores, sin embargo, este 2020 el panorama no es muy alentador.

(Sorpresas en Cartagena Festival de Música)

A través de un video en Facebook, William Dau se dirigió a los cartageneros para desearles Feliz año y hablar sobre la crisis económica que enfrenta la ciudad, por lo que no podrá entregar el dinero que prometió la Administración anterior para gastos del festival a la Fundación Salvi, encargada de la organización de este.

“Como todos saben los malandrines me están entregando una ciudad colapsada llena de pobreza, muchos problemas, sin plata y con todas las cuentas embargadas. Aun así hay un compromiso que había adquirido la administración saliente de entregar a la Fundación Salvi, encargada del Festival Internacional de Música Clásica. El distrito se comprometió en dar 780 millones de auxilio para costos de ese festival pero yo no considero prudente, al menos por este año, entregar ese dinero porque Cartagena no puede darse ese lujo”, comenzó diciendo Dau en el clip.

Ante esto el nuevo mandatario de los cartageneros extendió la invitación a personas, empresarios y demás entidades a que apoyen el festival con donaciones que se pueden realizar a nombre de la Fundación Salvi, Nit 900 055 224-4, Davivienda cuenta corriente 0560474369997652 o a través de la página http://www.cartagenamusicfestival.com, en el ‘menú’ encontrarán una pestaña que dice “Apóyenos”, con el fin de recaudar fondos para solventar parte de los costos que la administración anterior prometió al festival, que este 2020 llega con 47 artistas locales provenientes de todos los rincones de la ciudad y que además genera mucho turismo nacional e internacional.