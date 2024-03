“Cuerpos en Movimiento”: la apuesta de la Filarmónica Joven que llegó a Cartagena

25 integrantes de la Filarmónica Joven de Colombia se unirán al ensamble francés Quatuor Debussy en un ejercicio de cooperación en temas artísticos. El ejercicio consiste en una gira de tres conciertos de cámara en la que resaltará la música clásica, presentándose en las ciudades de Santa Marta, Medellín y Bogotá, de 21 al 24 de marzo.

Ya es el segundo año en la que colaboran ambos grupos, fortaleciendo los lazos entre ambos países. Para esta ocasión contó con la participación de la Compañía Cuerpo de Indias de El Colegio del Cuerpo. Esta cuenta con más de 25 años de trayectoria, siendo reconocida por proyectar la danza colombiana a través del tiempo. Lea aquí: Álvaro de Marichalar disertará en la Academia de la Historia de Cartagena

En marzo, la Filarmónica Joven de Colombia como proyecto de la Fundación Bolívar Davivienda, liderará espacios importantes para la música de cámara en Colombia. En compañía del ensamble francés Quatour Debussy, presentarán una proyecto musical llamado “Cuerpos en Movimiento”, acompañados por un grupo de danza contemporáneo, compuesto por jóvenes colombianos y cartageneros, bajo el nombre de Compañía Cuerpo de Indias.

“Cuerpos en Movimiento”

Este proyecto da forma a la primera gira del año de la Filarmónica Joven, que inició este 15 de marzo con una residencia artística de 5 días en Pontezuela (Cartagena, Bolívar), desarrollada en la sede El Colegio del Cuerpo, espacio clave para la unión entre el arte, la danza, el cuidado del medio ambiente y la expresión cultural. Lea aquí: La Semana Santa en Cartagena de Indias suena a ‘Sabrosura, El Musical’

Dentro del programa de eventos se tienen tres piezas musicales: Las Siete últimas palabras de Cristo en la Cruz del compositor austriaco Joseph Haydn, el Cuarteto de Cuerdas n°1 Already It Is Dusk del polaco Henryk Górecki y Paisajes caribeños del joven compositor colombiano cartagenero Ludsen Martinus.