¿Cuál es la nueva película de Chris Evans con Netflix? Aquí le contamos

Emily Blunt también es productora ejecutiva de esta cinta que se verá en Colombia a partir del 27 de octubre en Netflix. Lea aquí: Netflix compró el documental de la primera muñeca Barbie negra

Chris Evans, por su parte, tras Avengers: Endgame de 2019 ha participado en películas como Operación hermanos, Entre navajas y secretos, No mires arriba, The Gray man y Ghosting, también en series como Defender a Jacob, una mezcla de acción, drama y un poco de comedia con lo que se ha alejado de su papel de superhéroe.

El libro en el que se basa la historia de El negocio del dolor fue relanzado para este estreno. Su escritor, Evan Hughes, fue finalista del Premio Nacional de Revistas de Reportajes en 2015 y ha escrito para The New York Times Magazine, GQ, New York, Wired y The New York Review of Books.