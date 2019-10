Crítica: Gemini Man es muy mala

?wmode=transparent&controls=2&showinfo=0&theme=light">

Tras toda la emoción que generó Will Smith grabando parte de su nueva película en Cartagena, el largometraje dirigido por Ang Lee finalmente se estrenó en las salas de cine de la ciudad. Hoy me dispongo a analizarla y debo advertirles que seré lo más objetivo posible al desprenderme un poco de la emoción que me genera ver las locaciones de la ciudad en la gran pantalla. La historia trata de un agente de inteligencia (el mejor de su clase) que intenta retirarse de sus labores cuando se da cuenta que la organización para la que tanto trabajó intenta asesinarlo con una versión más joven de si mismo (un clon). (Tal vez te interesa: [Infografía] Hoy se estrena ‘Proyecto Géminis’, la película que Will Smith filmó en Cartagena)

Para una superestrella como Will Smith, la producción y el presupuesto no serán un incoveniente y más si tienes a Ang Lee detrás del lente. Técnicamente tendrías una fórmula ganadora para una película de calidad o mínimamente sobresaliente. Lee es un director que ocupa un buen lugar dentro de mis gustos. Dentro de ese repertorio filmográfico está . ‘El Tigre y el Dragón’, ‘La vida de Pi’ y ‘Secreto en la Montaña’, filmes con una cualidad visual y narrativa única en su especie. Es por ello que incluso después de ver los decepcionantes avances de ‘Gemini Man’, seguí escéptico con la esperanza de que Ang Lee me sorprendiera.

(Tal vez te interesa: Estrenan segundo tráiler de película que Will Smith grabó en Cartagena) Antes de abordar otros aspectos, es importante anotar que aparte de la llamada “revolucionaria tecnología” (palabras de Smith) para reproducir su versión más joven (frente a lo cual debo decir que no es algo tan nuevo, especialmente en videojuegos). Decidí ver la película en su formato más tradicional (24 FPS en vez de 140 cuadros por segundo) para evitar un sesgo teniendo en cuenta que me impresionan los altos cuadros por segundo en cualquier producción. (Tal vez te interesa: Will Smith dice que película que grabó en Cartagena será lo mejor en efectos especiales) Entonces empecemos con lo que ya muchos deben anticipar con el título de esta crítica. La película, por decirlo sin tanto adorno, es mala para mi gusto y era algo que ya podía anticipar incluso desde que leí la primera línea de la sinopsis. Es tal vez al guión más mal escrito de este año.

Este tipo de historias se ha copiado y pegado en Hollywood por mucho tiempo y, si me preguntas, la mejor película de protagonistas enfrentándose a una versión más vieja o joven de si mismo es ‘Looper’ (‘Asesino del Futuro’ para Latinoamérica), por lo que ‘Gemini Man’ no le llega ni a los tobillos aunque ‘Looper’ sea mucho menos popular y no haya tenido locaciones grabadas en Cartagena. Si revisamos los nombres detrás del guion, dudo mucho que nada del primer borrador del guion haya sobrevivido a esta espantosa versión final. Me refiero a que este guion fue reescrito varias veces y pasó por las manos de escritores del talente de Billy Ray (‘Shattered Glass’), David Benioff (‘Juego de Tronos’) y Darrem Lemke (‘Turbo’ y ‘Shrek’). Todos son escritores muy buenos, pero si analizamos la filmografía de cada uno, nos damos cuenta de que ninguno trabajó previamente en proyectos como ‘Gemini Man’. Tener escritores con afinidades tan distintas podría explicar un poco lo mal escrita que está la película. Es como si reemplazaran al periodista de deportes con uno de economía: no lo hará mal pero no es lo ideal. En las películas debe existir algún grado de exposición literal de los temas. Es algo muy necesario para mostrar el contexto de la narrativa que se presenta. Puede ser algo tan sencillo como que un personaje pregunte el nombre al otro y este le responda por lo que ahora todos sabemos el nombre del personaje. Pero también puede ser algo tan creativo como un plano de una barra en un bar donde un hombre arma una flor con los palillos de las aceitunas en los martinis por lo que ahora todos sabemos que al final de la escena el personaje está completamente ebrio sin que nos muestren que estuvo bebiendo toda la noche. Sin embargo, el nivel de literalidad en esta película es, por decirlo menos, insultante.

El ejemplo más claro está en la escena donde Danny (interpretada por Mary Elizabeth Winstead) debe explicarle a Brogen (Will Smith) que su asesino es una versión más joven de él mismo. Es tan absurdo que dejé de contar las veces en que ella le dice “él eres tú”, “no, él eres tú”, “no, su ADN coincide con el tuyo por completo, ¿no lo entiendes?”, siendo esta última frase la que me hizo sentir como el espectador más imbécil de la historia del cine. Cuando una película trata a su audiencia como si se tratara de personas sin cerebro, algo está muy mal desde el principio y este filme definitivamente cree que no eres capaz de entender una historia tan sencilla y tan repetida el cine. Sin embargo, esto ya era algo anticipable porque hasta en el tráiler se deja ver como la versión joven de Will Smith intenta exponer su situación con la más burda literalidad que puede existir dentro los recursos narrativos. Dejando de un lado el guión, debo admitir que la tecnología de rejuvenecimiento de Will Smith es de una calidad bastante alta y la mayor parte de la película me convenció, puedes ver los poros y las texturas de forma muy detallada y realista. Incluso cuando el Will Smith joven llora, te deja con la boca abierta. Las escenas donde aparece este personaje suelen ser en la oscuridad, con sombras en el rostro o con gafas y gorros que ayudan mucho a que sea muy creíble y que definitivamente parezca un Will Smith directamente traído de los tiempos del Principie de Bel-Air. Sin embargo, la secuencia final es desastrosa porque sucede a plena luz del día e incluso el caminar del personaje se ve ficticio. Parece como si hubiesen puesto un modelo 3D del videojuego ‘Ghost Recon Breakpoint’ en medio de la escena. No sé cómo se colaron esas escenas en el corte final de la película. Sin embargo, hay que abonarles que me convencieron durante la mayor de toda la película.

?wmode=transparent&controls=2&showinfo=0&theme=light">

Las escenas de acción y sus coreografías de combate son bastante buenas y entretenidas, aunque hubiese preferido que fuera menos espectacular y más realista que lo que se vio en pantalla. Lee saca lo mejor de lo que ya había trabajado con ‘El Tigre y el Dragón’, y muestra planos de secuencia que no dependen de la multicámara en cortes cada milisegundo para transmitir acción. Pero tengo algunos reparos. En un principio me molestaban ciertos movimientos que parecían sacados de ‘Matrix’, pero luego me di cuenta de que Lee quería sacar provecho de sus 120 cuadros por segundo, así que ya no me pareció tan grave y lo vi como alguna clase de adición estética. Como cuando lanzas fuegos artificiales para tu cumpleaños: innecesario y extravagante pero: ¿por qué no? La persecución en moto que sucede en Cartagena es tal vez lo más llamativo y bien ejecutado de todas las escenas de acción. Eso, durante 4 o 5 minutos, porque todo se convierte en una completa locura absurda cuando al final de la secuencia Will Smith joven decide usar la moto como alguna clase de espada descomunal sacada de Final Fantasy.