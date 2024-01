Cristina Fuentes: “Las grandes verdades se cuentan desde la ficción”

Cristina Fuentes Laroche tiene el mundo sobre sus hombros. Duerme poco para soñar despierta. Y entre sueños y en duermevela, teje sin cesar, con pasión, la hazaña de dirigir Hay Festival Cartagena, y diseñar Hay Festivales que se hacen en América Latina y Europa. Con ella conversamos para El Universal. Lea: Cartagena en modo Hay Festival: arranca la fiesta de la literatura

¿Qué novedades y sorpresas trae Hay Festival Cartagena 2024?

Es una edición con muchísimas temáticas, donde reflexionaremos sobre los retos que tenemos a nivel individual y colectivo y además celebraremos lo mejor de las literatura e ideas. En el campo de la literatura internacional se destacan narrador Javier Moro, la premiada Julia Navarro, Irene Solà y Alana S. Portero (España), Benjamín Labatut (Chile), Gabriela Cabezón y Selva Almada (Argentina), Hisham Matar, André Aciman , Adania Shibli (Palestina). A nivel nacional: Margarita Rosa de Francisco, Jorge Franco, Gloria Susana Esquivel, Gilmer Mesa, Amalia Andrade, Juan Gabriel Vásquez. William Ospina, Humberto de la Calle. En ciencia y historia: Venki Ramakrishnan (India/Estados Unidos) Nobel de Andrea Wulf historiadora autora de Magníficos rebeldes , Anil Seth neurocientífico La creación del yo, y Simon Sebag Montefiore (Reino Unido) El mundo: una historia de familias, a, Eliane Brum y autora de La Amazonía: viaje al centro del mundo , Wade Davis explorador ligado a National Geographic, En pensamiento Rebecca Solnit ¿De quién es esta historia?, busca cuestionar las narrativas hegemónicas en Occidente. Mariana Mazzucato economista el historiador británcio David Olusoga habla de herencia cultural y poscolonialismo. Pankaj Mishra, Philippe Sands y los Ucranianos Serhii Plokhy y Volodymyr Yermolenko. Y comediante y escritora Ruby Wax (Reino Unido/ USA) hablará sobre salud mental. Periodismo. Tina Brown ex- editora jefe de The New Yorker. Laura Ardila Irene Lozano, Ana Bejarano abogada y columnista en el portal de periodismo Los Danieles, Daniel Coronell, Daniel Samper Ospina, Daniel Samper Pizano, Moisés Naím, Juanita León, periodista venezolano. Patrick Radden Keefe periodista de The New Yorker sobre historias de delincuencia alrededor del mundo. Música. Kevin Johansen con liniers en concierto Phil Manzanera. El concierto inaugural a cargo de Julio Victoria y Live Bandrs; Teresita Gómez, la gran pianista antioqueña, conversa sobre su carrera con Beatriz Helena Robledo,. Y cerraremos con un charla y concierto del Creole Group de San Andrés.

¿Qué se mantiene como filosofía del evento desde sus inicios hasta hoy, y qué nuevas reflexiones han surgido en más de una década?

El corazón del festival es literario, las grandes verdades se cuentan desde la ficción pero hemos ido ampliado temáticas y conversamos sobre ciencia, medioambiente, periodismo, filosofía, música, gestión cultural, eventos para niños, jóvenes. Es un festival donde se mezclan muchas disciplinas. Cuando comenzamos en el 2006 fue importante conectar a Colombia con grandes escritores internacionales y crear puentes de doble vía: traer a gran talento internacional y llevar talento colombiano a otros festivales. Ahora nuestro reto es también que el espacio sirva para conectar a las muchas Colombias que existen y llegar a nuevos públicos.

¿Cómo ven ustedes el fenómeno de la literatura contemporánea, las nuevas tecnologías y el raro desafío de la inteligencia artificial?

En la pandemia aprendimos mucho de la tecnología y logramos seguir haciendo conversaciones de forma digital y llegando a miles de persona, con posibilidad de traducción simultánea, de chats. Seguimos promoviendo eventos en streaming para poder llegar a la gente que no nos puede acompañar de forma física. Tenemos mas de 3000 charlas que se pueden escuchar en audio – y en un verdadero placer ya que las ideas de los autores nunca caducan. La inteligencia artificial es un reto complejo donde la ética tiene que estar muy presente.

¿Qué creen ustedes que tiene Cartagena como singularidad entre todos los Hay Festival del mundo?

Es un contexto histórico, cultural, arquitectónico único y al mismo tiempo una ciudad muy compleja y desigual. Es importante crear la conversación en esta coyuntura. Aquí confluye lo mejor y lo peor del país. Y desde ahí imaginamos futuros más equitativos y sostenibles.

¿Cómo han fortalecido ustedes la agenda local dentro de la agenda global de Hay Festival?, ¿Qué nuevos aliados han surgido en este año?

Celebraremos lo mejor de la literatura e ideas, hablaremos de legados culturales, de la colaboración sur a sur, nos solidarizamos con Ucrania, imaginaremos nuevos mundos posibles, celebraremos el trabajo del sector editorial (Talento Editorial) y de la gestión cultural, organizaremos clubes de lectura muy especiales, reflexionaremos el futuro del Amazonas y, para ampliar la accesibilidad de nuestro programa, todos los eventos programado el 28 de enero en Cartagena contarán con un cupo gratuito para personas residentes en el departamento de Bolívar.

A parte del Hay Festival Comunitario que hacemos en el Hay Festival, tenemos actividad en localidades de Cartagena todo el año Este 2023 durante los meses de febrero y marzo organizamos 12 actividades en diferentes municipios del departamento del Bolívar. Del 27 de febrero al 3 de marzo visitamos Soplaviento, Calamar, Arjona, Turbana, Lomita Arena y El Carmen de Bolívar y de julio a diciembre, Hay Festival realizó seis eventos universitarios y cinco talleres infantiles. Se realizaron eventos con proyectos comunitarios de incidencia en la ciudad: Ruleli, una organización que realiza actividades artísticas y culturales con infancias en el barrio Olaya, incluyendo personas con diversidad funcional; la Biblioteca Popular de Playa Blanca, una biblioteca que realiza talleres y ofrece encuentros de lectura con habitantes de Barú, en una de las zonas más gentrificadas de la ciudad; y la Canoa Literaria, un proyecto etnoeducativo en la zona rural cartagenera de Tierra Baja.

¿Qué nuevas temáticas percibe usted en la nueva e impetuosa narrativa escrita por mujeres en América Latina y el mundo?

Hay una generación de mujeres escritoras impresionante que tocan multitud de temas algunos hasta hace poco considerados tabú como maternidad no deseada, o temas de violencia. Muy interesante y enriquecedor.

¿Qué preservan como una hazaña alcanzada por Hay Festival Cartagena en toda su historia?

La hazaña es reunir a estupendos pensadores y lectores ano tras año de forma continuada. Llegar cada mas a vez niños y niñas. La hazaña es la continuidad con un equipo estupendo. Hemos organizando miles de eventos literarios y de ideas en Colombia. Hemos traído al país muchos autores, creadores y pensadores por primera vez y al mismo tiempo hemos llevado talento colombiano a otras partes del mundo. Hemos sembrado semillas de conocimiento de pensamiento crítico, hemos traído nuevos temas a la mesa y reflexionado sobre los temas de siempre de forma diferente. Intentamos llevar la cultura y la lectura a públicos amplios e intentamos ver el mundo de forma más igualitaria y solidaria dando voz a comunidades no hegemónicas. Y buscamos esperanza y empatía.