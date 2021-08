Este es precisamente el tema del conversatorio ‘Así suena la integración’, organizado por la campaña Somos Panas Colombia, del Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y que se transmitirá este domingo, a las 4 de la tarde por Telecaribe y en las redes sociales de @ffhombre y @SomosPanasColombia, a las 5 p. m.

El conversatorio será moderado por el reconocido periodista Juan Gossaín y en él participará la cantante cordobesa Adriana Lucía, el escritor y académico guajiro Abel Medina Sierra, el joven cantante vallenato procedente de Venezuela Eidan José Medina Urdaneta y su madre, Carmen Urdaneta. Se centra en un tema fundamental: mezclar la palabra y la música para hablar sobre cómo el vallenato se ha convertido en un ejemplo de inclusión, de gestión de la diversidad y de lo que unidos, colombianos y venezolanos, podemos lograr. (Le puede interesar: ¿Adriana Lucía, al Senado? Esto respondió la colombiana)

“Es importante conectarnos, desde el alma, desde el corazón. En estos tiempos, donde todos vivimos a las carreras, donde no hay tiempo para nada, es importante no olvidarse de que, así como el vestido, la comida, las cosas primarias tienen un espacio, también las cosas del alma deben tener un espacio, por eso no se pueden perder este conversatorio maravilloso de unión, de integración del corazón y del alma”, aseguró Adriana Lucía.

El vallenato se ha convertido en un lenguaje en común, en un punto de encuentro para que tanto Colombia como Venezuela celebren el ritmo, las letras y la música, sin importar la procedencia. Una prueba de ello es Eidan José Medina Urdaneta, quien participa del festival con el sueño de convertirse en un cantante reconocido del vallenato.

La historia de Eidan, que llegó a Colombia con su madre (también cantante y compositora) en busca de nuevas oportunidades, es un relato de inclusión: su abuela nació en Colombia y migró a Venezuela, tal vez por eso asegura Eidan que siente que le canta a los dos países; además su acordeonero, Jesús Negrete, es colombiano. En su unión, sus canciones y sus letras, se refleja la integración.

Eidan está participando en el Festival Francisco el Hombre en la categoría juvenil, y su historia cautivó al ACNUR, Agencia que decidió acompañarlo y dar a conocer su historia para que él pueda lograr este sueño musical. (Lea además: Juan Gossain, un diccionario de sueños)