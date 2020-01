Conozca los nominados a los Oscar 2020

Mejor fotografía

El irlandés

Joker

The Lighthouse

1917

Érase una vez... en Hollywood

Mejor película animada

Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Toy Story 4

Mr. Link. El origen perdido

Mejor guión adaptado

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Los dos papas

Mejor guión original

Knives out

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parásitos

Mejor documental

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Mejor cortometraje de ficción

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbour s Window

Saria

A Sister

Mejor cortometraje de animación

Scera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Mejor cortometraje documental

In the Absence

Learning to Skatebard in a Warzone (If you re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Mejor canción

(I’m gonna) love me again (Elton John) - Rocketman

Stand Up (Cynthia Erivo, Joshua Campbell) - Harriet

Into the Unknown (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez) - Frozen II

I’m standing with you (Diane Warren) - Más allá de la esperanza

I can’t let you throw yourself away (Randy Newman) - Toy Story 4

Mejor diseño de producción

El irlandés

Jojo Rabbit

1917

Érase una vez... en Hollywood

Parásitos

Mejores efectos especiales

Vengadores: Endgame

El irlandés

El Rey León

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor maquillaje y peluquería

El escándalo

Joker

Judy

1917

Maléfica: maestra del mal