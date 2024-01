Conozca la obra de Arnoldo Palacios que se quemó en el Bogotazo

Resolví correr las cortinas para no ver ese mundo mientras escribía sobre el Chocó y sentí momentos de intenso calor, era como si estuviera en Quibdó o Puerto Berrío”.

Arnoldo Palacios.

Pero también otro clima político, las guerras, los movimientos obreros, los partidos comunistas. Todo eso sucedía mientras Arnoldo estaba concentrado en volver, a través de la literatura, al Chocó que dejó en los años cuarenta y su temporada en la capital del país. Lea aquí: Residente debuta como actor en la película ‘In the Summers’

“La hice en otro mundo. Mientras escribía sobre el trópico en Bucarest (Rumania) estaba en pleno invierno, con un paisaje completamente blanco y la gente, la poca que se atrevía a salir, vestía como si fuera a un entierro. Resolví correr las cortinas para no ver ese mundo mientras escribía sobre el Chocó y sentí momentos de intenso calor, era como si estuviera en Quibdó o Puerto Berrío”, recordó el autor colombiano.

A Europa llegó con una beca para estudiar idiomas, pero luego de ser visibles sus tendencias políticas de izquierda y sin previo aviso, el gobierno colombiano le canceló la beca. Así, el joven Arnoldo, atacado por la poliomielitis, se vio en París sin recursos. Con algunos trabajos esporádicos y la ayuda de amigos, decidió quedarse en Europa, donde tiene su residencia hasta hoy.

“En París, por la polio, que atacó mis piernas, no podía caminar. En la calle me encontré a un médico que al verme ofreció operarme, para mejorar mi forma de vida y poder caminar mejor. Era una oportunidad única, entonces eso también hizo que me quedara en Francia”.