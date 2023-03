Conozca a los ganadores de los Premios Óscar 2023

Con una alfombra color champán se dio inicio a la gala de los Óscars, la cual ya ha dejado ver a sus ganadores. El evento se realizó este domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Las mejores películas, actores, actrices, directores y guionistas de la actualidad se reunieron en el escenario de la ceremonia que fue presentada por Jimmy Fallon.

Los primeros galardones de la noche fueron Ke Huy Quan como actor de reparto por ‘Todo a la vez en todas partes’ y para Jamie Lee Curtis como actriz de reparto por su papel en la misma película.

‘Pinocho’ de Guillermo del Toro consigue otro de los primeros premios Oscar a mejor largometraje de animación. La mejor película internacional ha sido para ‘Sin novedad en el frente’, de Edward Berger, que ya cuenta con cuatro estatuillas tras hacerse también con mejor banda sonora, fotografía y diseño de producción .

Lista de ganadores Mejor película: Everything Everywhere All at Once (‘Todo en todas partes al mismo tiempo’) ganó como Mejor Película, la categoría más esperada.

Mejor actor: Brendan Fraser ganó como mejor actor en los Premios Oscar por ‘The Whale’ (La Ballena).

Mejor actriz: Michelle Yeoh ganó como mejor actriz en los Oscar 2023 por su interpretación en ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’

Mejor dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once (’Todo en todas partes al mismo tiempo’)

Mejor película de animación: Guillermo del Toro’s Pinocchio (”Pinocho”)

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once (’Todo en todas partes al mismo tiempo’)

Mejor actriz de reparto: Jamie Lee Curtis - Everything Everywhere All At Once (’Todo en todas partes al mismo tiempo’)

Mejor guion original: Everything Everywhere All At Once (’Todo en todas partes al mismo tiempo’) Mejor guion adaptado: Women Talking (’Ellas hablan’) Mejor película internacional: Im Westen nichts Neues (’Sin novedad en el frente’) - Alemania

Mejor fotografía: Im Westen nichts Neues (’Sin novedad en el frente’) Mejor banda sonora: Im Westen nichts Neues (’Sin novedad en el frente’) Mejor canción original: Naatu Naatu - RRR Mejor diseño de producción: Im Westen nichts Neues (’Sin novedad en el frente’) Mejor maquillaje y peluquería: The Whale (’La ballena’) Mejor vestuario: Black Panther: Wakanda Forever (’Pantera negra: Wakanda por siempre’)

