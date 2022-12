Conoce las mejores películas y series del 2022, según IMDb

En cuanto a cine, el primer lugar fue para una cinta de superhéroes, para el regreso de “The Batman” a la pantalla grande, esta vez personificado por Robert Pattinson, mientras que en series para plataformas y canales de televisión los honores fueron para “Stranger Things”, de Netflix.

Este es el top 10 de las mejores películas de 2022 según IMDb:

1. The Batman, con Robert Pattinson y la dirección de Matt Reeves

2. Doctor Strange in the multiverse of madness, nuevamente con Benedict Cumberbatch como Stephen Strange.

3. Thor: Love and Tunder, otra de las cintas del universo Marvel que se me metió en el top, con Chris Hemsworth.

4. Top Gun: Maverick, la cinta de Tom Cruise que fue nominada a los Globo de Oro.

5. Black Phanter: Wakanda Forever, cinta del universo Marvel, estrenada recientemente.

6. The Northman, una película de suspenso y drama histórico dirigida por Robert Eggers.

7. The Gray Man, película de suspenso protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans.

8. Everything, Everywhere All at Once, una de las cintas más comentadas del año, sobre el tema del metaverso.

9. Death on the Nile, película de misterio basada en una novela de Agatha Christie.

10. X, película canadiense de Mia Goth, Jenna Ortega y Martin Henderson.

En cuanto a series, la elección no estuvo muy distante de los temas más comentados del año. Predominaron las producciones con el sello de Netflix.

Este es el top 10 de las mejores películas de 2022 para IMDb:

1. The Stranger Things (Netflix)

2. House of the Dragon (HBO Max)

3. Better Call Saul (Netflix)

4. The Lord of the Rings; Rings tehe Power (Prime Video)

5. Euphoria (HBO Max)

6. The Boyz (Prime Video)

7. Moon Knight (Disney Plus)

8. The Sandman (Netflix)

9. Ozark (Netflix)

10. Inventing Anna (Netflix)