¡Confirmado! House of the Dragon tendrá segunda temporada

No pasó ni una semana del estreno de House of the Dragon para que HBO decidiera extender a una temporada más la historia de la dinastía Targaryen.

La Casa del Dragón, su nombre en español, se estrenó el domingo 21 de agosto por HBO Max y HBO con la mayor audiencia de una nueva serie original en la historia de HBO. (6 datos que no sabías de ‘La casa del dragón’, la serie más vista en HBO)

Este anuncio se da cuando aún faltan 9 episodios por estrenar (se verán en Colombia cada domingo a las 10:00 p.m.), pero la confianza en el equipo que está trabajando en la serie es completa por parte de HBO.

“Estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo de House of the Dragon ha logrado con la primera temporada. Nuestro fenomenal elenco y el equipo han asumido un gran reto y han superado todas las expectativas, entregando una serie que ya se ha establecido como la televisión que hay que ver. Muchas gracias a George R.R. Martin, Ryan J. Condall y Miguel Sapochnik por guiarnos en este viaje. No podríamos estar más emocionados por seguir dando vida a la épica saga de la Casa Targaryen con la segunda temporada”, indicó Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO.