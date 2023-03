¿Con ganas de ir a cine? Las películas que están en cartelera en Cartagena

El cine siempre ha sido una de las alternativas para el entretenimiento preferidas a lo largo de la historia. A pesar de la existencia de otros medios para el disfrute de lo audiovisual, como son las plataformas de ‘streaming’ (Netflix, Disney +, HBO Max, entre otras), el cine continúa siendo una de las opciones más populares y comunes para la diversión en el tiempo libre.

Actualmente, los cines locales cuentan con varias propuestas que podrían ser una buena fuente de entretenimiento para cualquier espectador que busque distraerse fuera de casa en un plan de fin de semana. Lea también: Drama, maldad y supervivencia: así fue el episodio 8 de The Last of Us

A continuación, una lista de las películas más populares que se encuentran actualmente en cartelera en los cines de Cartagena, así como algunos de los estrenos que próximamente llegarán a la gran pantalla:

1) Creed 3