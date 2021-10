No para la polémica por la exclusión de algunos importantes escritores colombianos, quienes no fueron seleccionados por el Gobierno Nacional para participar en la recién concluida Feria del Libro de Madrid, donde Colombia figuraba como país invitado. (También le puede interesar: Colombia, país invitado de honor en la Feria del Libro de Madrid)

Recientemente, en una entrevista concedida al Eldiario.es, el renombrado escritor Héctor Abad Faciolince lanzó una dura expresión sobre el servicio diplomático: “Colombia tiene unos embajadores del nivel de sus sicarios”, dijo al ser interrogado sobre el tema.

Asimismo, Abad Faciolince, autor de la aclamada obra “El olvido que seremos”, expresó su punto de vista sobre de las palabras del embajador colombiano en España, Luis Guillermo Plata, quien aseguró que estaban buscando ‘neutralidad’ en los escritores invitados a la Feria.

“Ni en los tiempos de Uribe había estas listas de escritores que podían ser invitados o no. Fueron bastante torpes porque si nos hubieran invitado no habríamos aceptado, y ellos hubieran quedado como abiertos y pluralistas”, afirmó. (También le puede interesar: Escritores que no van a ninguna feria)

En la misma entrevista reveló que no es la primera vez pasa por una situación similar, puesto que para el festival de literatura en Salónica, en Grecia, evento al que fue invitado por el cónsul de este país, sucedió algo parecido. Según el escritor, la embajadora de Italia llamó a ese cónsul para amenazarlo con echarlo porque había invitado a Abad y al escritor Santiago Gamboa a dicho evento.

“Le dijo al cónsul esta maravilla: que recordara que ella, la embajadora de Colombia en Italia, estaba a la derecha de Mussolini. El Gobierno de Colombia tiene unos embajadores del nivel de sus sicarios”, contó Faciolince a Eldiario.es. (Lea también: Colombia en la Feria de Madrid: libros y biodiversidad, polémicas aparte)

En otro aparte de la entrevista se refirió a las recientes protestas que en los últimos meses se han vivido en el país. “Yo no marché pero escribí sobre lo mediocremente que actuó el Gobierno del presidente Iván Duque. No tengo muchas esperanzas en que actúen distinto”, sostuvo y agregó que “todo lo que hace este Gobierno es de una manera mediocre y desafortunada”.