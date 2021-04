Los ojos del mundo del cine están puestos en la nueva entrega de los Premios Oscar, en la velada atípica que se cumplirá en la noche de domingo en la ciudad de Los Ángeles.

Si estos galardones se dieran a los más buscados en Google, los ganadores serían ‘Love and Monsters’ y el legendario actor Anthony Hopkins.

Según Google Trends, las búsquedas por los Premios Óscar 2021 han aumentado un 133% esta semana con respecto a la anterior en Colombia, que se posiciona como el segundo país de Latinoamérica, después de Chile, que más busca en Google sobre el tema. (También le puede interesar: Los Óscar de la pandemia echan el cierre a un año de cines vacíos)

La ceremonia de entrega de los Premios de la Academia se realizará este domingo, 25 de abril. Para mantener a todos informados sobre las últimas tendencias de búsqueda relacionadas con los premios, Google Trends desarrolló un site especialmente dedicado a este tema, donde se pueden explorar cómo se mueven las búsquedas de actores y películas.

En Colombia, durante los últimos 7 días, la lista de películas nominadas más buscadas la encabeza ‘Love and Monsters’, uno de los largometrajes de Netflix que pueden lograr el Oscar. Le siguen ‘Tenet’, así como la súper favorita ‘Nomadland’, la obra animada de los estudios Pixar, ‘Soul’, así como ‘The Father’, la nueva versión de ‘Mulan’ y ‘Mank’.

En cuanto a Películas nominadas a ‘Mejor película’, la lista de las más buscadas la encabeza ‘Nomadland’, seguida por ‘The Father’, ‘Promising Young Woman’, ‘The Trial of the Chicago 7’ y ‘Sound of Metal’.

Anthony Hopkins, el fallecido Chadwick Boseman, además de Viola Davis y Gary Oldman, encabezan la búsqueda a ‘Mejor actor/actriz’, junto a Vanessa Kirby, Carey Mulligan, Frances McDormand, Steven Yeun y Riz Ahmed.

Las búsquedas en ‘Mejor actor/actriz de reparto’ se encuentran Amanda Seyfried, la legendaria Glenn Close, así como Olivia Colman, Sacha Baron Cohen, Daniel Kaluuya, Maria Bakalova, Paul Raci, Leslie Odom Jr. y Lakeith Stanfield, entre otras.

La pregunta más buscada sobre estos galardones ha sido ¿Por qué se llaman Premios Óscar? Seguido por ¿Cuándo son los Oscars 2021? ¿Qué son los Premios Óscar? ¿Qué películas ganaron el Óscar? ¿Cuáles son los actores que han ganado más Oscars? Y otros interrogantes como ¿Qué película ganó el Óscar 2019? ¿Cuál es el actor que ha ganado más Premios Óscar? ¿A qué hora son los Premios Óscar? Y ¿Quién fue el primer afroamericano en ganar un Óscar?

También han preguntado cuántos Oscar han logrado específicamente ciertos actores y directores, empezando por Meryl Streep, el galardonado Tom Hanks, junto a Leonardo Dicaprio y los directores Quentin Tarantino y Guillermo Del Toro.

Esta misma pregunta la hacen con respecto a grandes películas, comenzando por ‘Titanic’, ‘Gran Hotel Budapest’, ‘Corazon Valiente’, junto al clásico ‘Los Diez Mandamientos’, la surcoreana ‘Parasite’, ‘The Help’, ‘El Viaje de Arlo’, ‘Avatar’ y la joya italiana de ‘La Vida es Bella’. (Lea también: Nominados de los Óscar no tendrán que llevar mascarilla ante las cámaras)

Además, Google Trends muestra un ranking de las ganadoras del Óscar a mejor película más buscadas de todos los tiempos, desde 1927 a 2020. La legendaria ‘Titanic’, dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo Dicaprio y Kate Winslet, se alza en primer lugar; le siguen en la segunda posición ‘El Padrino’, de Francis Ford Coppola, y ‘Rocky’ en el tercer puesto.