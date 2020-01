Coachella tendrá su propio documental

Con motivo de los 20 años de la realización continua del Coachella, uno de los festivales más grandes del mundo, se prepara un documental sobre la historia de este evento y su expansión por distintas partes del mundo.

Se trata de ‘Coachella: 20 years in the desert’, el cual estrenará YouTube Originals el próximo 31 de marzo. Además, por décimo año consecutivo, YouTube transmitirá en vivo y en exclusiva lo mejor de la edición 2020 del festival. YouTube tendrá la playlist oficial.

El anuncio llega poco después de la revelación del cartel para este año del festival. El documental, que cuenta con material de las últimas dos décadas, abre los archivos del festival por primera vez para presentar actuaciones e historias tras bastidores, las cuales han ayudado a darle forma al evento.

La cinta muestra un vistazo al colorido inicio de Coachella, con material nunca antes visto y entrevistas, así como algunas presentaciones de grandes personalidades de la música como: Billie Eilish, Kanye West, Daft Punk, Travis Scott, Bkackpink, LCD Soundsystem, Rage Against The Machine, Pixies, Swedish House Mafia, Jane’s Addiction, Björk, The White Stripes, Madonna, Moby, Beck, Radiohead, entre otros.

Este año, los miembros Premium de YouTube recibirán beneficios exclusivos de Coachella, incluyendo el acceso a un número limitado de pases para compra. La venta general para el primer fin de semana está agotada, pero los miembros de YouTube Premium son de los pocos grupos que encontrarán algunos tickets adicionales disponibles.

La idea, es darle la posibilidad a millones de usuarios en todo el mundo a la experiencia desde sus hogares y teléfonos, llevando un escenario global para artistas y fanáticos lleno de presentaciones, desde cabezas de cartel hasta algunos de los más grandes artistas en crecimiento.

‘Coachella: 20 Years in the Desert’ hará parte del portafolio de YouTube Originals que ha ido creciendo, con trabajos de alto impacto como ‘Coldplay: Everyday Life - Live in Jordan’, ‘The Gift: The Journey of Johnny Cash’, ‘How to Be: Mark Ronson’, ‘Taylor Swift - Lover’s Lounge (Live)”’ ‘Maluma: lo que era, lo que soy, lo que seré’, ‘Ariana Grande: Dangerous Woman Diaries’ y ‘Demi Lovato: Simply Complicated’, así como el próximo lanzamiento ’Justin Bieber: Seasons’, que llegará a la plataforma el 27 de enero.

A este material, junto al documental de Coachella, está disponible para los dos mil millones de usuarios conectados mensualmente a YouTube, que podrán disfrutar de las series y especiales de YouTube Originals de forma gratuita con anuncios. El servicio de suscripción de YouTube, YouTube Premium, continuará ofreciendo acceso libre de anuncios para todos los originales de la plataforma, con todos los episodios disponibles durante el día de lanzamiento.